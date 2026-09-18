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नर्सरी पर क्यों लुटाएं पैसे? रसोई की इन 5 चीजों से कुछ ही दिनों में उग जाएंगे हरे-भरे पौधे; आसान है तरीका

नर्सरी से महंगे पौधे खरीदने की जरूरत नहीं. आपकी रसोई में मौजूद कलौंजी, राजमा, जीरा, चिया सीड्स और नींबू के बीज से घर पर ही छोटे और हरे पौधे उगाए जा सकते हैं. आज हम आपको इन्हें गमले में लगाने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

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रसोई में रखी बहुत सी चीजों से आसान से पौधे उगाए जा सकते हैं. (Photo: ITG)
रसोई में रखी बहुत सी चीजों से आसान से पौधे उगाए जा सकते हैं. (Photo: ITG)

आजकल सभी लोग घर में पौधे लगाते हैं. ये पौधे ना केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि उसके माहौल को शांत और खुशनुमा भी बनाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को घर में पौधे लगाने का शौक होता है, लेकिन जब नर्सरी से लाने की बात आती है तो पैसे खर्च का नाम सुनकर रह जाते हैं. अगर आपको भी हर बार नर्सरी से नए-नए पौधे खरीदने का मन नहीं करता, तो एक बार अपनी रसोई में नजर दौड़ाइए. आपके मसालेदानी और रसोई में रखी कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें मिट्टी में बोकर आप घर पर ही छोटे-छोटे पौधे तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको महंगे बीज या किसी खास किट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कलौंजी से लेकर राजमा, जीरा, चिया सीड्स और नींबू के बीज तक का इस्तेमाल करके घर में पौधे उगाए जा सकते हैं. खास बात ये है कि इनमें से कुछ चीजें कुछ ही दिनों में अंकुरित होकर हरी पत्तियां देने लगती हैं. आइए जानते हैं रसोई की किन चीजों से आप अपना छोटा-सा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं.

1. कलौंजी से उगाएं पौधा: सबसे पहले रसोई से एक छोटा चम्मच कलौंजी लें. इन्हें मिट्टी से भरे किसी छोटे कप या गमले में बिखेर दें और ऊपर से हल्की-सी मिट्टी की लेयर डाल दें. मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी छिड़कते रहें. करीब 8 दिनों में इसमें हरी पत्तियां दिखाई देने लग सकती हैं. इनका स्वाद हल्का प्याज और मसाले जैसा बताया जाता है. इन्हें सलाद या रायते में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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2. राजमा से तैयार करें छोटे पौधे: आप घर में रखे राजमे से भी पौधा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए 5-6 साबुत राजमा लें और इन्हें रातभर पानी में भिगो दें. अगले दिन इन्हें किसी खाली, चपटे डिब्बे में करीब एक इंच मिट्टी के अंदर लगा दें. मिट्टी को हल्का नम रखें.

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लगभग 7-9 दिनों में छोटी-छोटी पत्तियां निकल सकती हैं. इनकी मुलायम पत्तियों को सलाद या सैंडविच जैसी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है.  

3. जीरे से उगाएं खुशबूदार पौधा: साबुत जीरा ज्यादातर सभी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है. ये पौधा उगाने के काम भी आ सकता है. एक चम्मच साबुत जीरा लेकर उसे मिट्टी के ऊपर बिखेर दें और ऊपर से बहुत हल्की मिट्टी डालें. इसके बाद थोड़ा पानी छिड़क दें. सही नमी और रोशनी मिलने पर कुछ दिनों में ये अंकुरित हो जाएगा. करीब 10 दिनों के आसपास छोटे पौधे नजर आने लग सकते हैं. इनके हरे हिस्से का इस्तेमाल खाने को गार्निश करने के लिए किया जा सकता है.

4. चिया सीड्स से उगाएं माइक्रोग्रीन्स: चिया सीड्स को आमतौर पर हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इन्हें घर पर माइक्रोग्रीन्स की तरह भी उगाया जा सकता है. इसके लिए चिया सीड्स को किसी गीले टिश्यू या उथली ट्रे पर बिखेर दें और नमी बनाए रखें. करीब 5 दिनों में इनमें छोटी-छोटी हरी पत्तियां दिखाई दे सकती हैं. इन्हें सलाद या दूसरे खाने में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि खाने के लिए उगाए गए माइक्रोग्रीन्स साफ और सुरक्षित तरीके से तैयार किए गए हों.

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5. नींबू के बीज से तैयार करें पौधा: नींबू इस्तेमाल करने के बाद उसके ताजे बीज फेंकने के बजाय उन्हें अलग कर लें. बीजों को अच्छी तरह धोकर गूदे को साफ कर दें. इसके बाद इन्हें करीब आधा इंच गहरी मिट्टी में दबा दें.

मिट्टी को हल्का नम रखें और ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी मिल सके. कुछ समय बाद इसमें छोटे पौधे निकल सकते हैं. नींबू के पौधे की पत्तियों में भी तेज खुशबू होती है और इन्हें लेमन टी में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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