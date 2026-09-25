Best Travel Destinations: सर्दियां शुरू होने से पहले घूम आएं भारत की ये 5 खूबसूरत जगहें, अक्टूबर-नवंबर में मिलेगा सुहाना मौसम

Places to Visit Before Winter Starts: अक्टूबर और नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान मानसून की विदाई हो चुकी होती है और कई जगहों पर मौसम न ज्यादा गर्म रहता है और न ही बहुत ठंडा. ऐसे में घूमने के लिए मौसम काफी आरामदायक होता है. अगर आप भी सर्दियों की कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां इस समय ट्रिप का भरपूर मजा लिया जा सकता है. लेह-लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर गोवा के खूबसूरत बीच और कच्छ के सफेद रण तक, इन जगहों पर अक्टूबर-नवंबर में घूमने का अलग ही मजा है. तो आइए जानते हैं सर्दियां शुरू होने से पहले घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहों के बारे में.

और पढ़ें

लेह-लद्दाख

सर्दियों की कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले लेह-लद्दाख घूमने का अलग ही मजा है. सितंबर और अक्टूबर के दौरान यहां मौसम काफी सुहाना रहता है और आसमान साफ होने की वजह से पहाड़ों और झीलों के खूबसूरत नजारे साफ दिखाई देते हैं. इस दौरान आप पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और आसपास की दूसरी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सर्दियों में भारी बर्फबारी शुरू होने से पहले यहां घूमना आपके लिए यादगार अनुभव हो सकता है.

कच्छ का रण (गुजरात)

गुजरात का कच्छ अपने सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए मशहूर है. सर्दियों की शुरुआत के साथ यहां रण उत्सव का आयोजन भी शुरू हो जाता है. दूर तक फैली सफेद नमक की जमीन दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है, रात में चांदनी के बीच इसका नजारा उतना ही शानदार लगता है. यहां आप स्थानीय संस्कृति, लोक संगीत और खान-पान का भी आनंद ले सकते हैं.

Advertisement

गोवा

अगर आप सर्दियों की भीड़ शुरू होने से पहले बीच वेकेशन का मजा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर और नवंबर में गोवा जा सकते हैं. इस दौरान मानसून खत्म हो चुका होता है और मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. आप यहां समुद्र तटों पर घूमने, वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लेने और गोवा की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने के साथ स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं.

पचमढ़ी (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश का पचमढ़ी राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है. यह जगह हरियाली, खूबसूरत झरनों, पहाड़ियों और गुफाओं के लिए जानी जाती है. मानसून के बाद यहां की हरियाली और भी खूबसूरत नजर आती है. अक्टूबर और नवंबर में मौसम भी घूमने और नेचर वॉक के लिए आरामदायक रहता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

ऋषिकेश (उत्तराखंड)

सर्दियों की ठंड शुरू होने से पहले ऋषिकेश घूमने का मौसम काफी सुहाना रहता है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहां रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग का मजा ले सकते हैं. वहीं, योग और ध्यान के लिए भी ऋषिकेश काफी मशहूर है. गंगा किनारे सुकून से समय बिताने से लेकर आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने तक, यहां आपको कई तरह के अनुभव मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----