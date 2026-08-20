ट्रॉली बैग के पहिए कभी नहीं होंगे खराब! सफर से ठीक पहले आजमाएं 5 रुपये वाला ये हैक, सालों-साल रहेंगे मजबूत

सफर पर निकलते समय आप अक्सर कपड़ों से लेकर जूते और जरूरी सामान तक सब कुछ पैक कर लेते हैं. इसके साथ ही उसकी साफ-सफाई का भी पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन सूटकेस के पहियों पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं. एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, सड़क और होटल तक इन्हीं पहियों के सहारे सूटकेस आपके साथ चलता है. ऐसे में धूल, मिट्टी, रेत और गंदगी से लेकर खुरदरी जमीन तक, सबका सीधा असर इन पहियों पर पड़ता है.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफर पर निकलने से पहले सूटकेस के पहियों पर चिपकने वाला टेप लगाने की एक छोटी सी ट्रिक उन्हें गंदगी और घिसने से बचाने में मदद कर सकती है? इन दिनों कई ट्रैवलर्स इस आसान हैक को आजमा रहे हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.



सूटकेस के पहियों पर टेप क्यों लगाया जाता है?

सूटकेस के पहिए ट्रैवलिंग के दौरान लगातार जमीन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं. एयरपोर्ट के फर्श, सड़क, फुटपाथ, स्टेशन और होटल जैसी अलग-अलग जगहों पर चलते हुए इनमें धूल, रेत और छोटे-छोटे कण चिपक सकते हैं. लगातार फ्रिक्शन की वजह से पहिए धीरे-धीरे घिस भी सकते हैं.

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ऐसे में पहियों के ऊपर टेप की एक पतली सी लेयर लगाने से ये पहिए और जमीन के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. इससे कुछ धूल-मिट्टी और गंदगी सीधे पहिए पर चिपकने के बजाय टेप पर जमा हो जाती है. सफर खत्म होने के बाद टेप को आसानी से निकाला जा सकता है. पहिए एकदम साफ-सुथरे और सही नजर आएंगे.

पहियों का घिसने की रफ्तार भी होगी कम

सूटकेस के पहिए हर बार एक जैसे फर्श पर नहीं चलते. कभी उन्हें खुरदरी सड़क मिलती है तो कभी टाइल्स, पत्थर या उबड़-खाबड़ फर्श. लगातार रगड़ की वजह से पहियों के रबर या प्लास्टिक घिस सकती है. टेप की एक लेयर पहिए को सीधे फर्श के कॉन्टैक्ट में आने से थोड़ा बचा सकती है. हालांकि, इसे पहियों को प्रोटैक्ट करने का पक्का तरीका नहीं माना जा सकता.

कैसे लगाएं सूटकेस के पहियों पर टेप?

टेप लगाने से पहले पहियों को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. उन पर धूल या नमी होगी तो टेप ठीक से चिपकेगा नहीं और चलते समय निकल सकता है.

इसके बाद पहिए के सिर्फ उस हिस्से पर टेप लगाएं जो जमीन को छूता है. एक या दो लेयर काफी हैं. ध्यान रखें कि टेप को पहिए के एक्सल, किनारों या घूमने वाले मैकेनिज्म पर न चिपकाएं. ऐसा करने से पहिया ठीक से घूम नहीं पाएगा और सूटकेस खींचने में परेशानी हो सकती है.

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कौन सा टेप रहेगा बेहतर?

हर तरह का टेप इस काम के लिए सही नहीं होता. कई रिपोर्ट्स में डक्ट टेप को मजबूत और फ्रिक्शन झेलने के लिए अच्छा ऑप्शन बताया गया है. ये नमी को भी कुछ हद तक सह सकता है. इसके अलावा सेल्फ-फ्यूजिंग सिलिकॉन टेप भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ये खुद से चिपकता है और पहिए पर फ्लेसिबल लेयर बना सकता है.

वहीं, नॉर्मल मास्किंग टेप पानी और रगड़ के कॉन्टैक्ट में जल्दी फट सकता है. कुछ इलेक्ट्रिकल टेप काफी पतले होते हैं और गर्मी में अपनी जगह से खिसक सकते हैं. इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

सफर खत्म होते ही टेप निकालना न भूलें

ये सबसे जरूरी बात है. टेप को पहियों पर लंबे समय तक चिपकाकर न छोड़ें. सफर खत्म होने के बाद इसे सावधानी से निकालें और देखें कि कहीं टेप की चिपचिपाहट पहिए पर तो नहीं आ गई. अगर कोई गंदगी या चिपकन बची है तो उसे साफ करके ही सूटकेस रखें. यानी ये हैक सिर्फ सफर के दौरान सूटकेस के पहियों की सेफ्टी के लिए है, पहियों पर हमेशा टेप चिपकाए रखने के लिए नहीं.

ये आदतें भी सूटकेस के पहियों को घिसने से बचाते हैं

1. हर बार ट्रैवलिंग के बाद पहियों में फंसी धूल, रेत और छोटे पत्थरों को साफ करें. एक्सल के आसपास बाल, धागे या कोई दूसरी चीज फंसी हो तो उसे भी निकाल दें. अगली बार सफर से पहले एक बार सभी पहियों को घुमाकर देख लें कि वे आसानी से घूम रहे हैं या नहीं.

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2. अगर किसी पहिए में दरार आ गई है, वो बहुत ज्यादा घिस गया है या ठीक से घूम नहीं रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें. सूटकेस को सूखी जगह पर रखना और बेवजह बहुत ज्यादा खुरदरी सतह पर घसीटने से बचाना भी उसके पहियों को लंबे समय तक ठीक रखने में मदद कर सकता है.

यानी अगली बार सफर पर निकलने से पहले कपड़े पैक करने के साथ सूटकेस के पहियों पर भी एक नजर डाल लें. जरूरत लगे तो टेप की ये छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं, लेकिन इसे पहियों की नियमित सफाई और देखभाल का ऑप्शन न समझें.

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