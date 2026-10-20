Famous Monasteries in Ladakh: लद्दाख की वादियों में बसे हैं ये 5 खूबसूरत मठ, शांति और सुकून का है ठिकाना

Famous Monasteries in Ladakh: लद्दाख का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में ऊंचे पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढकी चोटियों की तस्वीर उभरने लगती है. लेकिन यहां की खूबसूरती के साथ-साथ इसकी आध्यात्मिक विरासत भी काफी खास है. लद्दाख में कई पुराने बौद्ध मठ हैं, जिन्हें गोम्पा भी कहा जाता है. ये मठ सिर्फ पूजा-पाठ की जगह नहीं हैं, बल्कि बौद्ध धर्म, कला, संस्कृति और शिक्षा के अहम केंद्र भी हैं.

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शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच बने ये मठ कुछ पल खुद के साथ बिताने, ध्यान लगाने और मन को सुकून देने का मौका देते हैं. अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो लद्दाख के इन 5 खूबसूरत मठों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

अलची मठ (Alchi Monastery)

अलची मठ लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है. इसे लद्दाख के सबसे पुराने मठों में से एक माना जाता है. आमतौर पर बौद्ध मठ पहाड़ियों की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, लेकिन अलची मठ सिंधु नदी के किनारे निचले इलाके में स्थित है. इसकी खासियत यहां की प्राचीन कला और दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, जिनमें तिब्बती और कश्मीरी कला की झलक दिखाई देती है. मठ परिसर में तीन प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें दुखांग, सुमत्सेक और मंजुश्री मंदिर शामिल हैं. यहां भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और पुरानी चित्रकलाएं भी देखने को मिलती हैं. इतिहास और आध्यात्मिकता में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यह जगह खास है.

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बासगो मठ (Basgo Monastery)

बासगो मठ सिंधु नदी के किनारे स्थित है. 17वीं सदी में लद्दाख के नामग्याल शासकों के समय बनाए गए इस मठ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां से आसपास के पुराने कस्बे के खंडहर दिखाई देते हैं. मठ परिसर में चामचुंग, चंबा लखांग और सेरजांग मंदिर शामिल हैं. यहां भगवान मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमाएं और प्राचीन भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं. पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां से आसपास का नजारा भी खूबसूरत दिखाई देता है. अगर आप लद्दाख की पुरानी विरासत और बौद्ध संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं, तो बासगो मठ घूम सकते हैं.

लिंगशेड मठ (Lingshed Monastery)

लिंगशेड मठ लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र के दूरदराज इलाके में स्थित है. इसकी स्थापना 1440 के दशक में चांगसेम शेरब्स जांगपो ने की थी. इस मठ में करीब 60 भिक्षु रहते हैं और यहां छह प्रमुख पूजा स्थल हैं. इसकी सबसे खास बात इसका शांत और एकांत वातावरण है. पहाड़ों के बीच स्थित यह मठ ध्यान लगाने, आध्यात्मिक अध्ययन करने और कुछ समय शांति से बिताने के लिए अच्छा स्थान है. यहां पहुंचकर आप शहरों की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं. हालांकि, यह एक दूरस्थ क्षेत्र में है, इसलिए यहां जाने से पहले रास्ते और यात्रा की व्यवस्था की जानकारी जरूर ले लें.

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करशा मठ (Karsha Monastery)

करशा मठ लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र की पदुम घाटी में स्थित है. इसे करशा चाम्सपालिंग के नाम से भी जाना जाता है और यह जांस्कर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में शामिल है. मठ के पास से डोडा नदी बहती है, जो द्रांग-द्रुंग ग्लेशियर से निकलती है. यहां प्राचीन मंदिर, चट्टानों पर बनी नक्काशी और दीवारों पर बने पुराने चित्र देखने को मिलते हैं. मठ की सबसे पुरानी संरचनाओं में अवलोकितेश्वर मंदिर भी शामिल है. अगर आप यहां की धार्मिक परंपराओं को करीब से देखना चाहते हैं, तो करशा गुस्टर उत्सव के समय यात्रा की योजना बना सकते हैं. इस दौरान पारंपरिक मुखौटे पहनकर चाम नृत्य किया जाता है. हालांकि, उत्सव की तारीखें तिब्बती कैलेंडर के अनुसार बदलती हैं, इसलिए जाने से पहले तारीख की पुष्टि कर लें.

हेमिस मठ (Hemis Monastery)

हेमिस मठ लद्दाख के हेमिस इलाके में सिंधु नदी के किनारे स्थित है. यह द्रुक्पा बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है और बौद्ध शिक्षा, साधना और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां की प्राचीन चित्रकलाएं और धार्मिक परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. मठ में 84 महा सिद्धों की चित्रकलाएं भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें खनिजों से बने रंगों की मदद से तैयार किया गया है. हेमिस मठ का वार्षिक उत्सव भी काफी प्रसिद्ध है. जून के आसपास आयोजित होने वाले इस उत्सव में गुरु पद्मसंभव को समर्पित पारंपरिक अनुष्ठान और मुखौटा नृत्य किए जाते हैं. अगर आप लद्दाख की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को करीब से देखना चाहते हैं, तो हेमिस मठ आपकी यात्रा का हिस्सा हो सकता है.

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लद्दाख के ये मठ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि यहां के इतिहास, कला और संस्कृति को समझने का भी मौका देते हैं. पहाड़ों के बीच बने इन मठों का शांत वातावरण आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा दूर होने और खुद के साथ समय बिताने का अवसर देता है. अगर आप अपनी अगली यात्रा में प्राकृतिक खूबसूरती के साथ आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो लद्दाख के इन मठों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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