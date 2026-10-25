Best Winter Destinations in North East: शिमला-मनाली छोड़ें, इस सर्दी नॉर्थ ईस्ट की इन 5 जगहों पर देखें बर्फबारी

Best Winter Destinations in North East: सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने का अपना अलग ही मजा है. अगर आप इस बार शिमला और मनाली जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से हटकर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कुछ जगहें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं. यहां ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें, जमी हुई झीलें और बर्फ से ढकी वादियां देखने को मिलती हैं. अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लेकर सिक्किम की खूबसूरत वादियों तक, कई जगहों पर सर्दियों में बर्फबारी होती है. हालांकि, हर जगह बर्फबारी होना मौसम पर निर्भर करता है. आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की ऐसी 5 जगहों के बारे में, जहां आप इस सर्दी बर्फीले नजारों का आनंद ले सकते हैं.

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तवांग (अरुणाचल प्रदेश)

अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग सर्दियों में बर्फ देखने के लिए मशहूर है. लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत नजर आता है. यहां के पहाड़ और रास्ते बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते हैं. तवांग जाते समय रास्ते में पड़ने वाला सेला पास भी घूमने लायक जगह है. सर्दियों में यहां बर्फ से ढके पहाड़ और सेला झील के आसपास का नजारा देखने को मिलता है. अगर आप बर्फबारी का अनुभव करना चाहते हैं, तो दिसंबर से फरवरी के बीच यहां जाने का प्लान बना सकते हैं. हालांकि, भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद भी हो सकते हैं.

जुलुक (सिक्किम)

सिक्किम का जुलुक अपनी घुमावदार सड़कों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. सर्दियों में यहां बर्फबारी होने पर पूरा इलाका बेहद सुंदर दिखाई देता है. यहां से कंचनजंगा पर्वतमाला के नजारे भी देखने को मिलते हैं. अगर आपको शांत जगहों पर घूमना पसंद है, तो जुलुक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां की घुमावदार सड़कें, बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियां फोटोग्राफी के शौकीनों को भी आकर्षित करती हैं. जनवरी और फरवरी के दौरान यहां ठंड काफी बढ़ जाती है और मौसम अनुकूल होने पर बर्फ देखने को मिल सकती है.

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लाचुंग और युमथांग वैली (सिक्किम)

सिक्किम के लाचुंग और युमथांग वैली को सर्दियों में घूमने के लिए पसंद किया जाता है. वसंत के मौसम में युमथांग वैली फूलों की खूबसूरती के लिए मशहूर है, जबकि सर्दियों में यहां बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद वादियां देखने को मिल सकती हैं. लाचुंग से युमथांग वैली तक का सफर भी खूबसूरत नजारों से भरा होता है. यहां शिंगबा रोडोडेंड्रोन सेंक्चुअरी का इलाका भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. दिसंबर के आखिर से मार्च तक बर्फ देखने की संभावना रहती है लेकिन यह मौसम पर निर्भर करता है. यात्रा पर जाने से पहले सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की अनुमति से जुड़ी जानकारी जरूर लें.

गंगटोक (सिक्किम)

सिक्किम की राजधानी गंगटोक उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो सर्दियों में पहाड़ों की खूबसूरती देखना चाहते हैं. शहर में हर बार बर्फबारी नहीं होती, लेकिन आसपास की ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ देखने को मिल सकती है. गंगटोक से त्सोमगो झील और नाथुला पास की यात्रा की जा सकती है. सर्दियों में त्सोमगो झील के आसपास बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा बेहद आकर्षक लगता है. बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर झील की सतह के कुछ हिस्से जम भी सकते हैं. नाथुला पास जाने के लिए आमतौर पर जरूरी परमिट लेना पड़ता है और वहां जाने की अनुमति मौसम व सुरक्षा स्थितियों पर निर्भर करती है.

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बोमडिला (अरुणाचल प्रदेश)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर सर्दियों की छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यह जगह अपने पहाड़ी नजारों, शांत माहौल और मठों के लिए जानी जाती है. सर्दियों में मौसम अनुकूल होने पर आसपास के ऊंचे इलाकों में बर्फ देखने को मिल सकती है. यहां आप बोमडिला मठ घूम सकते हैं और बोमडिला व्यू पॉइंट से पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. दिसंबर से फरवरी के बीच यहां काफी ठंड रहती है. हालांकि, बर्फबारी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यात्रा से पहले मौसम का हाल जरूर जांच लें.

नॉर्थ ईस्ट में बर्फ देखने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में सर्दियों के दौरान तापमान काफी कम हो सकता है. इसलिए गर्म कपड़े, अच्छी पकड़ वाले जूते और जरूरी दवाएं साथ रखें. बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं या यात्रा में देरी हो सकती है. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में जाने के लिए परमिट की जरूरत भी पड़ सकती है. ऐसे में यात्रा से पहले मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी जरूर लें.

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