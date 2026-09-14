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'ये बकवास है, PAK के साथ खेलते ही क्यों हो...' नकवी से ट्रॉफी न लेने पर ओवैसी ने सरकार को घेरा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट चीफ मोहसिन नकवी से महिला एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है.

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भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप जीता. (Photo-ITG)
भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप जीता. (Photo-ITG)

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट चीफ मोहसिन नकवी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के महिला एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार करने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'व्हाट नॉन्सेंस इज दिस...आप उनके साथ क्यों खेल रहे हैं, जब सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है, तो आईसीसी का कांट्रैक्ट मजबूरी कैसे है.'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप BCCI को TV राइट्स से पैसे कमाने दे रहे हैं. सरकार को उन लोगों के प्रति हमदर्दी क्यों नहीं है जिनके परिवार के सदस्यों को पहलगाम में आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला. 

ओवैसी ने कहा कि आप उस देश के साथ क्यों खेल रहे हैं जो अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है. यहां तक कि हाल ही में लाल किले पर हुए सुसाइड ब्लास्ट के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था.

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यह भी पढ़ें: और कितना जलील होगा पाकिस्तान! नकवी की हरकत के बाद 'ट्रॉफी चोर' के नारों से गूंजा दुबई का मैदान

बता दें, भारत ने महिला एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता, लेकिन ट्रॉफी प्रेजेंटेशन एक बार फिर विवादों में रहा. भारतीय टीम ने ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

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रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप जीता. शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 111 रनों पर समेट दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि BCCI ने फाइनल से पहले ही ACC को बता दिया था कि अगर मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन में मौजूद रहे, तो भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी.

पिछले साल पुरुष टीम के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भी भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. बाद में इस मामले ने BCCI और ACC के बीच भी तनाव बढ़ाया. इस बार यही टकराव महिला एशिया कप में दिखाई दिया.

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