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'मुझे जानबूझकर छुआ', पंचायत फेम आसिफ खान ने की बदतमीजी! 'टची' होने पर भड़की हसीना

बिग बॉस 20 में उदिति सिंह और आसिफ खान के बीच झगड़ा हुआ. उदिति ने आसिफ के टची बिहेवियर पर आपत्ति जताई. माफी मांगने के बाद भी दोनों के बीच बहस हुई.

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Uditi singh-aasif khan fight (Photo: Instagram @aasifkhan_1/Social Media)
Uditi singh-aasif khan fight (Photo: Instagram @aasifkhan_1/Social Media)

बिग बॉस 20 में बड़ा बवाल मचा हुआ है. पंचायत के दामाद जी आसिफ खान और उदिति सिंह के बीच अपकमिंग एपिसोड में झगड़ा देखने को मिलेगा. उनके बीच का ये मामला थोड़ा पर्सनल हो गया है. आसिफ के टची बिहेवियर से एक्ट्रेस नाराज हो गई हैं. प्रोमो वीडियो में उनके बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है. 

उदिति-आसिफ में हुई लड़ाई
इससे पहले भी उदिति ने बताया था कि आसिफ खान का हाथ पकड़ना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है. अब एक्टर ने जब फिर से ऐसा किया तो उदिति चुप नहीं रह पाईं. वीडियो में दिखाया गया है कि फन चल रहा था. तब आसिफ ने उदिति के पास आकर उन्हें ताली मारी. बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि एक्ट्रेस के हाथ में चोट लगी हुई थी. वो पूल किनारे बैठी उदिति से माफी मांगने आए. तभी एक्ट्रेस का पारा हाई हो गया. 

उदिति ने आसिफ से कहा- मुझे थोड़ी सी बदतमीजी लगी. आपने ये सब जानबूझकर किया है. कोई बिना बात के टच करे, मुझे ये सब पसंद नहीं है. इसीलिए मैं किसी से फ्रेंडली नहीं होती हूं. आसिफ ने सफाई में कहा कि उनका ऐसा कोई इराद नहीं था. वो क्यों जानबूझकर ऐसा करेंगे. एक्ट्रेस की इन बातों को सुनकर आसिफ चौंके. उन्होंने फिर उदिति पर ताना मारना शुरू किया. आसिफ ने कहा- तुम 3 पन्नों का भाषण दोगी तो मैं भी 6 पन्नों का दूंगा. एंटरटेनमेंट देने के लिए टैलेंट चाहिए, अगर आपमें कम टैलेंट है तो कोई क्या करेगा. आसिफ का कमेंट सुनकर उदिति भड़कती हैं. उन्होंने एक्टर को पर्सनल ना जाने को कहा. ये भी कहा कि वो उनसे दूर रहे, उनके मुंह ना लगे. उनसे बात ना करे. जब उन दोनों की इक्वेशन ही नहीं है तो क्यों आसिफ ने उन्हें जोर से ताली मारी.

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उदिति ने जिस तरह से आसिफ के कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं, उसे मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. लोगों का कहना है अगर अदिति को ताली नहीं मारनी थी, तो क्यों उन्होंने आसिफ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया. वहीं कुछ यूजर्स ने आसिफ को भला बुरा कहा है. अब देखना होगा, सलमान खान वीकेंड का वार में इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करते हैं. क्योंकि अब आसिफ और उदिति का ये मैटर पर्सनल हो चुका है.

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