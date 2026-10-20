Best places to Visit in November: फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 9 जगहें, नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान

Best places to Visit in November: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. मानसून के बाद मौसम सुहावना होने लगता है और कई जगहों पर हल्की ठंड भी महसूस होने लगती है. ऐसे में न तो गर्मी परेशान करती है और न ही कड़ाके की ठंड के कारण घूमने में ज्यादा दिक्कत होती है. अगर आप इस महीने कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास कई तरह के ऑप्शन हैं.

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पहाड़ों की खूबसूरती देखनी हो, समुद्र किनारे सुकून के पल बिताने हों या फिर ऐतिहासिक जगहों और त्योहारों का अनुभव लेना हो, नवंबर में हर तरह की ट्रिप प्लान की जा सकती है. इस महीने राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के बैकवॉटर और उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहरों तक घूमने के कई ऑप्शन हैं. तो आइए जानते हैं भारत की ऐसी 9 जगहों के बारे में, जहां नवंबर में घूमने का अपना अलग ही मजा है.

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश का वाराणसी अपने प्राचीन मंदिरों, घाटों और गंगा आरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है. नवंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए बेस्ट है. आप सुबह गंगा में नाव की सवारी कर सकते हैं और शाम को घाटों पर होने वाली गंगा आरती देख सकते हैं. नवंबर में देव दीपावली भी मनाई जाती है, जिस दौरान घाटों को हजारों दीपों से सजाया जाता है. अगर आप इस खास मौके पर वाराणसी जाना चाहते हैं तो त्योहार की तारीख और होटल की बुकिंग पहले से जरूर चेक कर लें.

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पुष्कर (राजस्थान)

राजस्थान का पुष्कर नवंबर में अपने प्रसिद्ध पुष्कर मेले के लिए जाना जाता है. इस दौरान शहर में काफी रौनक रहती है और देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. मेले में ऊंटों और दूसरे पशुओं का व्यापार, लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और रंग-बिरंगे नजारे देखने को मिलते हैं. अगर आप राजस्थान की संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो नवंबर में पुष्कर घूमने का प्लान बना सकते हैं. हालांकि, मेले के दौरान यहां भीड़ ज्यादा हो सकती है.

कच्छ का रण (गुजरात)

गुजरात का कच्छ अपनी सफेद नमक वाली जमीन और रेगिस्तान जैसे नजारों के लिए मशहूर है. यहां आयोजित होने वाला रण उत्सव पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. उत्सव के दौरान लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य, स्थानीय हस्तशिल्प और गुजराती संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. चांदनी रात में सफेद रण का नजारा भी खास अनुभव देता है. रण उत्सव की शुरुआत और कार्यक्रमों की तारीख हर सीजन में जांचकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

शिलॉन्ग (मेघालय)

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग अपनी हरियाली, पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है. नवंबर में मानसून के बाद यहां घूमने का अच्छा मौका मिल सकता है. आप शहर के आसपास की प्राकृतिक जगहों को देख सकते हैं और स्थानीय खानपान का स्वाद ले सकते हैं. इसी महीने शिलॉन्ग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जिसकी वजह से शहर में खास रौनक रहती है. हालांकि, चेरी ब्लॉसम देखने का अनुभव मौसम और फूलों के खिलने के समय पर निर्भर करता है.

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जैसलमेर (राजस्थान)

अगर आपको रेगिस्तान में घूमने और तारों भरे आसमान के नीचे रात बिताने का शौक है तो जैसलमेर आपके लिए बेस्ट जगह हो सकता है. नवंबर में यहां दिन के समय घूमना आमतौर पर ज्यादा आरामदायक रहता है. आप सोनार किला, पुरानी हवेलियां और आसपास के रेत के टीलों को देख सकते हैं. इसके अलावा ऊंट सफारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का अनुभव भी ले सकते हैं. रात में तापमान गिर सकता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें.

अलप्पुझा (केरल)

केरल का अलप्पुझा, जिसे एलेप्पी भी कहा जाता है, अपने बैकवॉटर और हाउसबोट के लिए मशहूर है. यहां नारियल के पेड़ों से घिरे जलमार्गों के बीच हाउसबोट की सवारी करना एक अलग अनुभव देता है. नाव से सफर करते हुए आप गांवों की जिंदगी, हरियाली और पानी के किनारे बसे घरों को करीब से देख सकते हैं. नवंबर में यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन मानसून के बाद मौसम की स्थिति जांचना जरूरी है.

कुर्ग (कर्नाटक)

कर्नाटक में स्थित कुर्ग अपनी कॉफी के बागानों, हरी-भरी पहाड़ियों और झरनों के लिए जाना जाता है. नवंबर में यहां का सुहावना मौसम घूमने-फिरने और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए अच्छा हो सकता है. आप एबी फॉल्स देख सकते हैं, कॉफी बागानों की सैर कर सकते हैं और एडवेंचर पसंद है तो ट्रेकिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकता है.

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हम्पी (कर्नाटक)

इतिहास और प्राचीन वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कर्नाटक का हम्पी एक खास जगह है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हम्पी में पुराने मंदिर, पत्थर के रथ और विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिलते हैं. नवंबर में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना होने से यहां पैदल घूमना और साइकिल से आसपास की जगहें देखना आसान हो सकता है. यात्रा से पहले हम्पी उत्सव की तारीखें भी जांच लें, क्योंकि कार्यक्रम हर साल तय समय पर ही हो, यह जरूरी नहीं है.

अमृतसर (पंजाब)

पंजाब का अमृतसर अपने स्वर्ण मंदिर और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है. नवंबर में गुरु नानक जयंती पड़ने पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. इस दौरान स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. आप स्वर्ण मंदिर के अलावा जलियांवाला बाग और वाघा-अटारी बॉर्डर भी घूम सकते हैं. अगर आप गुरु नानक जयंती के आसपास यात्रा कर रहे हैं, तो भीड़ को ध्यान में रखकर होटल और आने-जाने की व्यवस्था पहले कर लें.

नवंबर में ट्रिप प्लान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में घूमने जाने से पहले अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन के मौसम, स्थानीय त्योहारों और कार्यक्रमों की तारीखें जरूर जांच लें. पुष्कर, वाराणसी और अमृतसर जैसी जगहों पर खास आयोजनों के दौरान भीड़ बढ़ सकती है. वहीं, रेगिस्तानी इलाकों में रातें ठंडी हो सकती हैं. इसलिए कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें जगह के मौसम के हिसाब से पैक करें. थोड़ी-सी तैयारी के साथ आप नवंबर की छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

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