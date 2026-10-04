scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Water Palace in India: न सड़क, न कार; पानी के बीच बसा है भारत का ये खूबसूरत महल, जहां नाव से पहुंचते हैं लोग

राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील के बीच बसा लेक पैलेस अपनी सफेद संगमरमर की खूबसूरती के लिए मशहूर है. इस शाही महल तक सड़क या कार से नहीं, बल्कि नाव से पहुंचा जाता है. अरावली की पहाड़ियों और झील से घिरा यह पैलेस उदयपुर की खास पहचान है.

Advertisement
X
झील के बीच में महल बना हुआ है. (PHOTO:ITG)
झील के बीच में महल बना हुआ है. (PHOTO:ITG)

Water Palace in India: राजस्थान का नाम आते ही दिमाग में किले, महल, राजघराने और शाही विरासत की तस्वीर बनने लगती है. लेकिन उदयपुर की खूबसूरती इन सबसे थोड़ा अलग है. यहां महल सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि झील के बीचों-बीच भी नजर आते हैं. शहर की इसी खास पहचान के बीच एक ऐसा सफेद महल है, जिसे दूर से देखकर लगता है जैसे यह पानी के ऊपर तैर रहा हो.

उदयपुर आने वाले लोगों के लिए लेक पैलेस शहर की सबसे पहचान वाली जगहों में शामिल है. इसकी सफेद संगमरमर की इमारत, चारों तरफ फैला पानी और पीछे अरावली की पहाड़ियां इसे बहुत खास लुक देता है. लेकिन इस महल की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है. यहां पहुंचने के लिए आपको सड़क या गाड़ी नहीं, बल्कि नाव का सहारा लेना पड़ता है.

झील के बीच बना है लेक पैलेस

सम्बंधित ख़बरें

Vande Bharat Surat To Udaipur
Vande Bharat Surat-Udaipur: बुकिंग चालू... इस तारीख से दौड़ेगी सूरत-उदयपुर वंदे भारत, देखें टाइम टेबल
ऑफबीट जगहें करेंगी आपका ट्रिप यादगार (Photo- ITG)
अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 8 जगहें, आज ही बनाएं प्लान
Udaipur ACB arrested SOG cop middleman in Rs 2 crore bribery
'2 करोड़ दो, मिलेगी राहत...', SOG के ASP के लिए रिश्वत लेते बिचौलिया गिरफ्तार
10 फीट का अजगर कार के बोनट में घुसा, VIDEO वायरल
10-Foot Python Slithers Into Car Bonnet, Snake Catcher Rescues It Safely
कार के पास रेंगता दिखा 10 फीट का अजगर, अचानक बोनट में घुसा, Video

लेक पैलेस को जग निवास के नाम से भी जाना जाता है. यह पिछोला झील के बीच एक छोटे से द्वीप पर बना हुआ है. महल का निर्माण 1743 से 1746 के बीच महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय कराया गया था. इसे शाही परिवार के लिए गर्मियों में आराम के लिए तैयार किया गया था. समय के साथ इस शाही इमारत का इस्तेमाल बदल गया और बाद में इसे लग्जरी हेरिटेज होटल में बदल दिया गया. आज इसे ताज लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है.

Advertisement

यहां पहुंचना भी अपने आप में एक अनोखा

जहां जमीन पर बने ज्यादातर ऐतिहासिक महलों में टूरिस्ट आराम से गाड़ी या सड़क पर पैदल पहुंच सकते हैं, लेकिन लेक पैलेस का मामला अलग है. महल झील के बीच स्थित होने की वजह से यहां पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ती है. नाव जैसे-जैसे झील के पानी पर आगे बढ़ती है, महल धीरे-धीरे करीब आता दिखाई देता है. एक तरफ अरावली की पहाड़ियां और दूसरी ओर उदयपुर की पुरानी इमारतें नजर आती हैं. पानी के बीच सफेद महल का नजारा इस पूरे सफर को स्पेशल बना देता है.

महल के अंदर क्या खास है?

लेक पैलेस को गर्मियों के शाही निवास के तौर पर डिजाइन किया गया था. इसकी वास्तुकला में सफेद और काले संगमरमर का इस्तेमाल दिखाई देता है. महल में आंगन, फव्वारे, बगीचे, स्तंभों वाली छतरियां और सजावटी हिस्से इसकी रॉयल पहचान को बनाए रखते हैं. आज उदयपुर का एक लग्जरी होटल है, इसलिए इसका एक्सपीरियंस किसी आम होटल से काफी अलग है. मेहमानों की एंट्री भी नाव से होती है, यानी होटल पहुंचने का सफर ही इस जगह का हिस्सा बन जाता है.

झील के बीच अकेला नहीं है ये महल

लेक पिचोला में सिर्फ लेक पैलेस ही नहीं, बल्कि एक और प्रसिद्ध द्वीप महल जग मंदिर भी मौजूद है. वहीं झील के किनारे उदयपुर का मशहूर सिटी पैलेस दिखाई देता है. यही वजह है कि लेक पिचोला की नाव सफर के दौरान उदयपुर की शाही विरासत को पानी से देखने का अलग अनुभव मिलता है.

Advertisement

खासकर शाम के समय जब महल, पुरानी इमारतें और आसपास की पहाड़ियां पानी में दिखाई देती हैं, तो नजारा काफी खूबसूरत लगता है.

उदयपुर की पहचान से जुड़ी है लेक पिचोला

लेक पिचोला का इतिहास भी काफी पुराना है. इसका कनेक्शन 14वीं शताब्दी से बताया जाता है. बाद में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल में झील को बड़ा कराया गया. उदय सिंह द्वितीय ने 1553 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी. झील का नाम पिचोली गांव के नाम पर पड़ा माना जाता है. आज यही झील उदयपुर की पहचान का एक अहम हिस्सा है और इसके किनारे बने महल और हवेलियां शहर के पुराने शाही इतिहास की झलक दिखाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Water Palace in India: न सड़क, न कार; पानी के बीच बसा है भारत का ये खूबसूरत महल, जहां नाव से पहुंचते हैं लोग |
    Ind A vs Aus A: फिर चोटिल होकर बाहर हुए हार्दिक पंड्या, धांसू ऑलराउंडर की हुई टीम में एंट्री! |
    मुकेश खन्ना ने कैप्टन स्मित मछार को कहा 'शक्तिमान', बोले- तुस्सी ग्रेट हो पापे |
    अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा- 'डबल इंजन बना ट्रबल इंजन' |
    पहाड़ों पर उमड़ा सैलानियों का हुजूम, उत्तराखंड-हिमाचल में लगा भीषण ट्रैफिक जाम |
    टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जहरीले धुएं से सांस लेना हुआ मुश्किल |
    'वो पायलट की हत्या कर रहा है, कोई बचाओ', Flydubai फ्लाइट में सवार महिला ने बताई आंखोदेखी |
    बदरीनाथ में पितृपक्ष का असर, ब्रह्मकपाल में पिंडदान के लिए उमड़ी भारी भीड़ |
    फ्लाई दुबई के को-पायलट का विमान क्रैश कराने का था इरादा, इजरायली मीडिया का दावा |
    यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर रार, अखिलेश का बड़ा बयान
    Advertisement