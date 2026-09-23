scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिन में ग्राहक बनकर आए, ATM का पार्टिशन तोड़ा और रात में लाखों लेकर फरार, Video

मुजफ्फरनगर में दो शातिर चोरों ने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी से पहले दिन में रैकी की. रात में दोनों ने लकड़ी से बनी एटीएम की दीवार तोड़ी और करीब 6 लाख रुपये लेकर फरार हो गए. पूरी वारदात ग्राहक सेवा केंद्र और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)
चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दो शातिर चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. चोरी करने का इनका तरीका ऐसा था कि फुटेज सामने आने के बाद लोग भी हैरान हैं. दोनों चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाने से पहले दिन में वहां पहुंचकर बाकायदा रैकी की. इसके बाद रात में मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड का है. यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में दो चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र में बने लकड़ी के एटीएम की दीवार को तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए.

बताया गया कि दोनों चोरों ने पहले दिन में ग्राहक सेवा केंद्र की रैकी की थी. सीसीटीवी फुटेज में दोनों दिन के समय इलाके में घूमते और ग्राहक सेवा केंद्र के आसपास नजर रखते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद रात में दोनों दोबारा वहां पहुंचे. रात में चोरों ने लकड़ी से बनी एटीएम की दीवार को तोड़ दिया. दीवार टूटने के बाद दोनों ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर दाखिल हुए और वहां रखे करीब 6 लाख रुपये चोरी कर लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों चोर मौके से फरार हो गए.

रात में चोरी की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे चोर

चोरी की यह पूरी घटना ग्राहक सेवा केंद्र के साथ ही आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई. फुटेज में चोरों की दिन की रैकी से लेकर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देने तक की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर पहले दिन में ग्राहक सेवा केंद्र के आसपास नजर आते हैं. इसके बाद रात में वे वहां  पहुंचते हैं और एटीएम की लकड़ी की दीवार को तोड़ते दिखाई देते हैं. दीवार तोड़ने के बाद दोनों अंदर जाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.(Photo: Screengrab)
पीछा किया, अचानक दबोचा और की छेड़छाड़... महिला से बदसलूकी CCTV में कैद
Woman harassed during morning walk in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar, incident caught on CCTV.
मॉर्निंग वॉक पर गई महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई वारदात
chandrashekhar azad muslim leader quit ameer alam family
चंद्रशेखर से मुसलमानों का मोहभंग? एक-एक कर साथ छोड़ रहे मुस्लिम नेता
22 Death Sentences by ADJ Ravi Kumar of Muzaffarnagar
'न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए? जज रवि कुमार का सवाल
Bharatiya Kisan Union's Mahapanchayat (Photo: ITG)
गन्ना, बिजली और MSP के मुद्दे पर जुटे किसान, BKU की पहली रात्रि महापंचायत
Advertisement

घटना के बाद इन सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया. फुटेज सामने आने के बाद चोरी करने का पूरा तरीका लोगों के सामने आया. दिन में रैकी करने के बाद रात में दीवार तोड़कर चोरी की इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी. घटना की शिकायत पुलिस से की गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस अब इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों शातिर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. फुटेज में दोनों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं. पुलिस इन तस्वीरों और वीडियो के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस मामले में चोरों ने जिस तरह पहले दिन में ग्राहक सेवा केंद्र की रैकी की और फिर रात में लकड़ी से बनी एटीएम की दीवार तोड़कर चोरी की, वह पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. करीब 6 लाख रुपये की चोरी के बाद दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पर्सनल बाइक, स्कूटी को बना सकते हैं टैक्सी? जानें नियम वरना कटेगा चालान |
    चेहरा ग्राहक का, इरादा चोरी का, दिन में रैकी की, रात में ATM तोड़ लाखों उड़ाए, CCTV में कैद हुई पूरी करतूत |
    बिहार दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों के विरोध के बाद फैसला |
    30 की एक्ट्रेस ने खरीदा करोड़ों का घर, गृह प्रवेश में सुनी सत्यनारायण की कथा, परिवार खुश |
    कालकाजी गैंगरेप के बाद एक्शन में आए एलजी, दिए ये निर्देश |
    'चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा...', अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप |
    गणेश विसर्जन की तिथि और शुभ मुहूर्त, जानें बप्पा की विदाई का सही समय |
    BJP ने ने घोषित किए नए राज्य प्रभारी, स्मृति ईरानी-राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी |
    सड़क पर बहने लगा घी, डिब्बे-बाल्टी लेकर दौड़ पड़े लोग... मुरादाबाद में पलट गया था ट्रक, वीडियो वायरल |
    ऑपरेशन कायाकल्प से कैसे संवर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल
    Advertisement