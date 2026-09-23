दिन में ग्राहक बनकर आए, ATM का पार्टिशन तोड़ा और रात में लाखों लेकर फरार, Video

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दो शातिर चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. चोरी करने का इनका तरीका ऐसा था कि फुटेज सामने आने के बाद लोग भी हैरान हैं. दोनों चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाने से पहले दिन में वहां पहुंचकर बाकायदा रैकी की. इसके बाद रात में मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड का है. यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में दो चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र में बने लकड़ी के एटीएम की दीवार को तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए.

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बताया गया कि दोनों चोरों ने पहले दिन में ग्राहक सेवा केंद्र की रैकी की थी. सीसीटीवी फुटेज में दोनों दिन के समय इलाके में घूमते और ग्राहक सेवा केंद्र के आसपास नजर रखते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद रात में दोनों दोबारा वहां पहुंचे. रात में चोरों ने लकड़ी से बनी एटीएम की दीवार को तोड़ दिया. दीवार टूटने के बाद दोनों ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर दाखिल हुए और वहां रखे करीब 6 लाख रुपये चोरी कर लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों चोर मौके से फरार हो गए.

रात में चोरी की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे चोर



चोरी की यह पूरी घटना ग्राहक सेवा केंद्र के साथ ही आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई. फुटेज में चोरों की दिन की रैकी से लेकर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देने तक की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर पहले दिन में ग्राहक सेवा केंद्र के आसपास नजर आते हैं. इसके बाद रात में वे वहां पहुंचते हैं और एटीएम की लकड़ी की दीवार को तोड़ते दिखाई देते हैं. दीवार तोड़ने के बाद दोनों अंदर जाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं.

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घटना के बाद इन सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया. फुटेज सामने आने के बाद चोरी करने का पूरा तरीका लोगों के सामने आया. दिन में रैकी करने के बाद रात में दीवार तोड़कर चोरी की इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी. घटना की शिकायत पुलिस से की गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस अब इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों शातिर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. फुटेज में दोनों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं. पुलिस इन तस्वीरों और वीडियो के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस मामले में चोरों ने जिस तरह पहले दिन में ग्राहक सेवा केंद्र की रैकी की और फिर रात में लकड़ी से बनी एटीएम की दीवार तोड़कर चोरी की, वह पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. करीब 6 लाख रुपये की चोरी के बाद दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है.



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