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सड़क पर बहने लगा घी, डिब्बे-बाल्टी लेकर दौड़ पड़े लोग... मुरादाबाद में पलट गया था ट्रक, वीडियो वायरल

Moradabad Truck Overturned: मुरादाबाद के कटघर में हरियाणा से रुद्रपुर जा रहा डालडा घी का ट्रक बेकाबू होकर पलटा. सड़क पर बिखरा घी लूटने पहुंचे लोग, वीडियो वायरल. पुलिस ने साफ कराया रास्ता. पूरी रिपोर्ट पढ़ें...

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हरियाणा से रुद्रपुर जा रहा घी का ट्रक पलटा.(Photo:ITG)
हरियाणा से रुद्रपुर जा रहा घी का ट्रक पलटा.(Photo:ITG)

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में मंगलवार को वनस्पति डालडा घी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. इससे वाहन में लदा घी सड़क पर फैल गया. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग सड़क पर बिखरे घी को उठाते नजर आए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आई है.

ट्रक हरियाणा से रुद्रपुर स्थित फैक्ट्री जा रहा था. कटघर थाना क्षेत्र में अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में लदा वनस्पति डालडा घी सड़क पर फैल गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. कुछ लोग सड़क पर फैले घी को बर्तनों में समेटते नजर आए.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाया

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सड़क पर घी बटोरने के लिए जुटे लोगों को वहां से हटाया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर फैले घी को भी साफ कराया गया, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो. देखें VIDEO:- 

हादसे में कोई घायल नहीं

SP सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि वनस्पति डालडा घी से लदा ट्रक हरियाणा से रुद्रपुर स्थित फैक्ट्री जा रहा था. कटघर थाना क्षेत्र में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों को हटाया गया. सड़क पर बिखरे घी को भी साफ कराया गया.

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एसपी सिटी के मुताबिक, हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

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