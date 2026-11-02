₹16 हजार सस्ता हुआ Sony का 43 इंच 4K Smart TV, Flipkart सेल में मिल रहा धांसू डिस्काउंट!

दिवाली के त्योहार के दौरान लगभग सभी लोग अपने घरों के लिए कुछ न कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शानदार सेल देखने को मिलती है.

और पढ़ें

लेकिन आज हम आपको एक ऐसी डील के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही Big Bang Diwali Sale के दौरान देखने को मिल रही है. Sony के Bravia TV पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं इस डील के बारे में और साथ ही इस टीवी में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं.

किस टीवी के मॉडल पर मिल रहा है डिस्काउंट?

Sony Bravia 2 II TV के मॉडल पर फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में यह डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. इस डील में अच्छी-खासी बचत की जा सकती है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इस मॉडल की कीमत ₹54,900 बताई गई है, लेकिन सेल में यह ₹46,999 में मिल रहा है. अगर आप इसे wow डील के जरिए खरीदते हैं, तो ₹37,999 में इस टीवी को घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Nothing Phone 4a पर मिल रहा ₹15 हजार तक का डिस्काउंट, Flipkart सेल में कीमत हुई धड़ाम!

डिस्प्ले साइज और क्वालिटी कैसी है?

अगर बात डिस्प्ले साइज की करें, तो इस टीवी में 108 cm यानी 43 इंच की स्क्रीन मिलती है. साथ ही इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे टीवी इस्तेमाल करते समय स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है. क्वालिटी की बात करें तो इसमें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन मिलता है, जिसकी वजह से मूवी और दूसरे वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है.

साउंड क्वालिटी कैसी है?

टीवी की डिस्प्ले क्वालिटी के साथ-साथ उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होना जरूरी है, ताकि यूजर को बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिल सके. इसके लिए Sony के इस टीवी में दो स्पीकर दिए गए हैं, जिनका आउटपुट 20W है. इससे आप अपने हॉल में बैठकर टीवी देखने का अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ₹50 हजार सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 5G, Flipkart सेल में मिल रहा बंपर डिस्काउंट!

परफॉर्मेंस कैसी है?

इस स्मार्ट टीवी में Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिससे टीवी इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. इसमें यूजर्स को ऐप्स इस्तेमाल करने और अलग-अलग तरह का कंटेंट देखने का ऑप्शन मिलता है. पोर्ट्स की बात करें तो इसमें 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें Wi-Fi और Bluetooth का सपोर्ट भी मिलता है.

Advertisement

अगर आप भी इस दिवाली सेल में एक शानदार टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह डील आपके लिए अच्छा मौका हो सकती है. फ्लिपकार्ट पर इस टीवी पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है.

---- समाप्त ----