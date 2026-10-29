₹50 हजार सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 5G, Flipkart सेल में मिल रहा बंपर डिस्काउंट!

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर Big Bang Diwali Sale शुरू हो चुकी है. इस सेल में कई प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आज हम आपको Samsung के एक शानदार स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में बताने जा रहे हैं. इस डील की मदद से आप फोन खरीदने पर अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस डील के बारे में और क्या हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स.

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किस स्मार्टफोन पर मिल रही है डील?

Samsung Galaxy S25 5G स्मार्टफोन पर यह डील मिल रही है. Samsung के ऑफिशियल पेज पर इस स्मार्टफोन के टॉप मॉडल की MRP ₹1,04,999 है, लेकिन सेल में 12GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत घटकर ₹54,999 हो गई है. वहीं, खास डील में इसे ₹52,249 में खरीदा जा सकता है. ऐसे में फोन खरीदने पर अच्छी बचत हो सकती है. आइए अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

स्मार्टफोन का डिस्प्ले कैसा है?

किसी भी स्मार्टफोन में डिस्प्ले काफी मायने रखता है. अगर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी हो, तो वीडियो देखने और गेम खेलने का एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है. Samsung के इस फोन में 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और दूसरे काम काफी स्मूथ लगते हैं.

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कितनी है बैटरी?

स्मार्टफोन में बैटरी भी काफी जरूरी होती है, खासकर तब जब आप फोन पर ज्यादा समय बिताते हैं. Samsung Galaxy S25 5G में 4,000mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी के मुताबिक, फुल चार्ज होने पर इस फोन में 29 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिल सकता है. हालांकि, बैटरी कितनी देर चलेगी, यह इस्तेमाल करने के तरीके पर भी निर्भर करता है.

कितने MP का है कैमरा?

फोटोग्राफी के लिए Samsung के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50MP का मेन कैमरा, 10MP का टेलीफोटो कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. वहीं, सेल्फी लेने और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

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कैसा है फोन का परफॉर्मेंस?

अगर आप फोन पर मल्टीटास्किंग करते हैं, गेम खेलते हैं या एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रोसेसर आपके काम आ सकता है. Samsung Galaxy S25 5G में Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है.

इसके साथ 12GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. यह कॉम्बिनेशन रोजमर्रा के काम से लेकर हैवी टास्क तक में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया है.

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अगर आप भी इस दिवाली अपने पुराने फोन को अपग्रेड करना चाहते हैं और साथ ही पैसों की बचत भी करना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S25 5G पर मिल रही यह डील आपके काम आ सकती है.

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