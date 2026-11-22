राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में आईपीएस नितिन चौधरी की टीम ने यह कार्रवाई की.

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इससे पहले पकड़े गए आरोपी महकदीप और देवेंद्र सिंह से हुई पूछताछ के दौरान हरप्रीत सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पंजाब के गुरदासपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया.

पुलिस जांच के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी हरप्रीत सिंह मास्टरमाइंड महकदीप का दोस्त है. उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले महकदीप को रामसिंहपुर इलाके के अलग-अलग स्थानों की लोकेशन भेजी थी.

घटना के बाद हरप्रीत पंजाब चला गया था, जहां फायरिंग के एक मामले में वह जेल चला गया था. अब पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

बता दें, श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था. इस ब्लास्ट में रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो से तीन स्लीपर नष्ट हो गए थे. धमाका इतना तेज था कि स्लीपर के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया और रेलवे लाइन के क्लिप भी पटरी से अलग हो गए.

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जानकारी के अनुसार, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन के गुजरने के कुछ देर बाद ये धमाका हुआ. अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश की जा रही थी. घटना का पता चलते ही श्रीगंगानगर के एसपी हरिशंकर मौके पर पहुंचे थे और जरूरी सबूत जुटाए थे.

(Input: Harnek Singh)

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