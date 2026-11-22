वृश्चिक राशि

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टैरो कार्ड: टेन ऑफ वांड्स

आज का दिन आपके लिए समय पर लक्ष्य पूरा करने और दबाव में भी समझदारी से काम करने का संकेत दे रहा है. काम पूरा होने तक लगातार प्रयास करते रहें. आराम और आलस्य में समय बिताने से बचें. मेहनत से लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे. सहकर्मियों पर भरोसा बनाए रखें. तर्क और समझदारी से जुड़े मामलों में रुचि रहेगी. सूझबूझ के साथ काम करेंगे. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

सलाह और सीख को महत्व देंगे. गलत लोगों से सावधान रहें. कामकाज से जुड़े अवसरों का लाभ उठाएं. समय पर काम पूरा करने पर जोर दें. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. करियर और कारोबार में व्यवस्था बनाए रखेंगे. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. परिजनों का भरोसा मिलेगा. बातचीत के दौरान लापरवाही न बरतें.

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स्वास्थ्य: अपनी क्षमता का सही आकलन करें. सहनशीलता बढ़ाएं. पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उभर सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: कारोबार पर ध्यान बनाए रखें. अनुबंधों से जुड़ी शर्तें स्पष्ट रखें. आर्थिक माहौल मिला-जुला रह सकता है.

रिश्ते: अपनों की अनदेखी न करें. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. दोस्तों और करीबियों का सहयोग मिलेगा.



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