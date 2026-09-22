scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जोधपुर AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टर ने किया सुसाइड, इंजेक्शन लगाकर दी जान

जोधपुर AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखकर जांच शुरू कर दी है. डॉक्टर के कमरे से कई सिगरेट बरामद हुई हैं.

Advertisement
X
जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश ने की आत्महत्या (Photo: ITG)
जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश ने की आत्महत्या (Photo: ITG)

जोधपुर AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टर के आत्महत्या का मामला सामने आया है. डॉक्टर की पहचान अलवर निवासी राज नरेश यादव के रूप में हुई है. इन्होंने इंजेक्शन लगाकर सुसाइड किया. 

OT ड्यूटी पर था रेजिडेंट डॉक्टर

AIIMS ने आत्महत्या की जानकारी मिलने पर फौरन पुलिस को सूचना दी गई. बासनी थाने से पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया. बासनी थानाधिकारी नितीन दवे ने बताया कि AIIMS के ऐनेस्थिसिया विभाग में प्रथम वर्ष के रेजिडेंट अलवर निवासी 31 वर्षीय डॉ राज नरेश यादव मंगलवार को ओटी ड्यूटी पर था.

सम्बंधित ख़बरें

US F-35 debut
अमेरिका से आ रहे हैं छह F35 फाइटर जेट, PAK बॉर्डर पर दिखाएंगे दम
Lawrence Arzoo Bishnoi Gang member arresting
फर्जी पहचान, नकली आधार और हथियार... लॉरेंस-आरज़ू गैंग के शार्पशूटर अरेस्ट
HEMARAM jodhpur municipal election ward 50 bjp win
जोधपुर में 44-44 पर अटका था रिजल्ट, हेमाराम की जीत ने बदल दिया गेम
राजaराजस्थान के चार नगर निगमों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. (File Photo: ITG)स्थान के चार नगर निगमों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है.
राजस्थान में 4 नगर निगमों में हंग, जोड़-तोड़ के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज
राजस्थान निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है. (Photo-ITG)
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के क्षेत्र बीकानेर में BJP की बड़ी हार

दोपहर में ड्यूटी के दौरान ही वह OT से बाहर निकला. जब लगभग डेढ़ दो घंटे तक वह वापस नहीं लौटा तो साथी रेजिडेंट डॉक्टरों को चिंता हुई. उन्होंने उसे फोन लगाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. 

ब्रेक रूम का दरवाजा तोड़ा

राज नरेश की तलाश में साथी डॉक्टर ओटी कॉम्पलेक्स के ब्रेक रूम में  गए.  यहां रूम का बाथरूम बंद था. काफी देर तक खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो डॉक्टरों ने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर डॉ राजनरेश अचेत पड़ा था. डॉक्टरों ने उसे बाहर निकाल कर सीपीआर दिया, इमरजेंसी उपचार देने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

खुद ही इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि राज नरेश ने इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की.  इंजेक्शन कौनसा था, यह अब तक पता नहीं चल पाया है. पोस्टमार्टम से ही पूरी स्थिति का पता चलेगा. फिलहाल AIIMS की ओर से मामले में कोई अधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है. 

लंबे गैप के बाद कर रहा था PG

डॉ  राज नरेश यादव ने जोधपुर एम्स से ही एमबीबीएस किया था. इसके बाद वह दिल्ली चला गया और लगभग 4-5 साल के गैप के बाद पीजी की परीक्षा दी.  गत वर्ष उसे एम्स जोधपुर में ऐनेस्थिसिया विभाग में सीट मिली थी. रेजिडेंसी का प्रथम वर्ष ही था, इस दौरान किसी तरह का दबाव या परेशानी को लेकर अब तक आधिकारिक रूप से कोई बात सामने नहीं आई है. 
 

 

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ऐसे विज्ञापन न करें जो...' राष्ट्रपति ने इशारों इशारों में किसे दे डाली नसीहत? |
    'अब कभी विदेश नहीं जाऊंगा', 4 महीने बाद वतन लौटा उमाशंकर, पत्नी-बच्चों से लिपटकर रो पड़ा |
    'मेरी चिंता सुशासन, जाति-धर्म नहीं...', जमुई कांड पर बोले सीएम सम्राट चौधरी |
    एशियन गेम्स में 23 स‍ितंबर भारत का मेडल डे? मीराबाई-मनु के अलावा रोशिबिना और बैडमिंटन टीम पर नजर |
    ईरान को लेकर UNGA में ट्रंप का सख्त संदेश, समझौते का भी किया जिक्र |
    Royal Enfield को टक्कर! होंडा ने लॉन्च की 500 सीसी वाली CB500 बाइक, कीमत है इतनी |
    समंदर में दिखा खौफनाक मंजर... शार्क ने किए शख्स के टुकड़े , खून से लाल था पानी |
    'मुझे लगा था भारत हमें मार ही देगा...', जापान की 2 रन से हार पर पूर्व विदेश मंत्री का बयान चर्चा में |
    सड़क पर लड़की से बदसलूकी का आरोप, वायरल वीडियो के बाद जांच तेज़ |
    Pitra Paksha 2026: पितरों को जल देते वक्त 99% लोग करते हैं ये गलती, जानें तर्पण-अर्पण का नियम
    Advertisement