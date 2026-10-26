दिवाली पर घर की सफाई होगी आसान! ₹1,199 में मिल रहा वैक्यूम क्लीनर, ₹4,495 वाले डिवाइस पर 73% की छूट!

दिवाली का फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है. इस दौरान सभी अपने-अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं. लेकिन घर में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं, जहां सफाई करना आसान नहीं होता. खासकर कोनों में, खिड़कियों के फ्रेम में फंसी धूल-मिट्टी और सोफे के आसपास जमा गंदगी को साफ करने में काफी मेहनत लगती है. कई बार हाथ से सफाई करने पर भी ये जगहें ठीक से साफ नहीं हो पातीं.

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ऐसे में वैक्यूम क्लीनर काफी काम आता है. हालांकि, कई लोगों को लगता है कि वैक्यूम क्लीनर काफी महंगा होता है. लेकिन अगर आप भी दिवाली पर घर की सफाई आसान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार डील है. आइए जानते हैं इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत और इसके फीचर्स.

कौन-सा डिवाइस करेगा मदद?

Pigeon Hand-held Vacuum Cleaner पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शानदार डील मिल रही है. फ्लिपकार्ट पर 28 अक्टूबर से Big Bang Diwali Sale शुरू होने वाली है. हालांकि, इस वैक्यूम क्लीनर पर अभी भी अच्छी छूट देखने को मिल रही है.

इस प्रोडक्ट की MRP ₹4,495 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसे ₹1,199 में खरीदा जा सकता है. यानी इसकी कीमत पर करीब 73% की छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप दिवाली से पहले घर की सफाई के लिए कोई डिवाइस खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके काम आ सकता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स.

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2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर

अगर आप ऐसा वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं, जो सफाई के साथ पोछा लगाने में भी मदद करे, तो यह आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. इसमें वैक्यूम क्लीनिंग के साथ मॉपिंग का फीचर भी मिलता है. यानी एक ही डिवाइस से दो तरह के काम किए जा सकते हैं. इससे घर की सफाई करना थोड़ा आसान हो सकता है.

परफॉर्मेंस कैसी है?

वैक्यूम क्लीनर की परफॉर्मेंस उसके सक्शन पावर पर काफी हद तक निर्भर करती है. इस वैक्यूम क्लीनर में 18 kPa का सक्शन पावर मिलता है. इसके अलावा, इसमें 600W की मोटर दी गई है. यह घर में जमा धूल-मिट्टी और गंदगी को साफ करने में मदद कर सकती है.

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अगर आप दिवाली से पहले घर के कोने-कोने की सफाई के लिए एक वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इस डील को चेक कर सकते हैं. हालांकि, खरीदने से पहले Flipkart पर इसकी मौजूदा कीमत और उपलब्धता जरूर देख लें.



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