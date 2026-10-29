scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साल में सिर्फ एक दिन खुलता है करवा चौथ माता का ये मंदिर

Karwa Chauth Mata Temple: बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि भारतवर्ष में करवा चौथ माता के तीन प्रसिद्ध मंदिर हैं. एक मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है. दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन और तीसरा रायसेन जिले के भोजपुर में है.

Advertisement
X
भोजपुर स्थित करवा माता मंदिर राजा भोज के समय का बताया जाता है. (Photo: ITG)
भोजपुर स्थित करवा माता मंदिर राजा भोज के समय का बताया जाता है. (Photo: ITG)

Karwa Chauth Mata Temple: पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन करवा माता की विधिवत पूजा के बाद कथा सुनी जाती है और फिर चांद देखकर व्रत खोला जाता है. बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि भारतवर्ष में करवा चौथ माता के तीन प्रसिद्ध मंदिर हैं. एक मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है. दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन और तीसरा रायसेन जिले के भोजपुर में है.

भोजपुर स्थित करवा माता मंदिर राजा भोज के समय का बताया जाता है. कहते हैं कि राजा भोज को कोढ़ की बीमारी थी. तब राजा भोज की पत्नी ने चौथ माता की पूजा की थी. लोक मान्यताओं के अनुसार, राजा भोज को कोढ़ के रोग से मुक्त कराने के लिए 9 नदियों और 99 नालों को मिलाकर एक बांध बनाया था. उसके जल से भोजपुर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया था.

कहते हैं कि बांध के पानी की निकासी जिसे मोरी कहते हैं, वहां बीच में चौथ माता को स्थापित किया गया था. यहीं राजा भोज की पत्नी ने अपने पति की लंबी उम्र और सदा सुहागन रहने के लिए पूजा की थी. यह स्थान दो पहाड़ियों की प्राकृतिक सौंदर्यता में बना हुआ है. भोजपुर का विशाल शिवलिंग सदियों पुराना बताया जाता है. शिवलिंग ,पार्वती मंदिर और चौथा माता मंदिर तीनों आस-पास ही बने हुए हैं. चौथ माता का यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है. जबकि उज्जैन जिले में स्थित मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है.

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2026
खत्म होने वाला है चांद का इंतजार! जानें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय टाइम
Anshula Kapoor First Karwa Chauth Look:
लाल सूट में दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, पहले करवा चौथ लगीं सुंदर
karwa chauth 2026 anil kapoor house celebration
Bollywood Karwa Chauth 2026: अनिल कपूर के घर करवा चौथ का जश्न, साड़ी में छाईं शिल्पा शेट्टी, हरभजन की बीवी ने लूटी महफिल
karwa chauth
करवा चौथ का क्या है शुभ मुहूर्त, क‍िन बातों का रखें ध्यान, ज्योत‍िष‍ी से जानें सब
Karwa Chauth 2026 Puja Vidhi
करवा चौथ पर जानिए पूजन विधि और व्रत खोलने का सही तरीका!
Advertisement

करवा चौथ माता की पूजन विधि
करवा चौथ माता की पूजा घर की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संकटों से रक्षा की कामना के लिए की जाती है. देवी को रोली, अक्षत, मौली, धूप, दीप और घी अर्पित करने के बाद तिल और गुड़ से चीजों का भोग लगाया जाता है. देवी की आरती उतारें और हाथ जोड़कर परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें. पूजा के बाद सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, महावर, लाल चुनरी या लाल वस्त्र आदि का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP में चक्रवाती तूफान का अलर्ट! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी |
    Karwa Chauth 2026: खत्म होने वाला है चांद का इंतजार! जानें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय टाइम |
    अश्लील वीडियो, डाउनलोड हिस्ट्री और डिजिटल फाइलें... STF ने बच्चों के यौन शोषण का ऐसे किया खुलासा |
    अचानक इस कंपनी से CEO का इस्‍तीफा, फिर 20% बिखरा शेयर, ये है मामला |
    भारतीय बाजार में नई कार कंपनी Denza की होगी एंट्री... पहली कार का टीजर जारी |
    Anshula Kapoor Karwa Chauth Look: लाल सूट में नई नवेली दुल्हन बनीं अंशुला कपूर, पहले करवा चौथ पर छाया सुहागन लुक |
    Healthwealth summit: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लगेंगी 14 MRI- 20 CT स्कैन मशीनें, इलाज का खर्च होगा कम |
    हैदराबाद में चावल की दुकानों पर छापेमारी... 26 किलो के पैकेट में मिला 25 किलो चावल, टैक्स चोरी का शक |
    कैंसर के इलाज के लिए नहीं थे पैसे, तीन भाई-बहनों ने चूहे मारने की दवा खाकर दी जान! सड़े हाल में शव बरामद |
    वाराणसी स्नातक MLC सीट पर BJP प्रत्याशी ने काउंट‍िंग पूरी होने से पहले हार मानी
    Advertisement