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Karwa Chauth 2026: खत्म होने वाला है चांद का इंतजार! जानें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय टाइम

Karwa Chauth 2026 : करवा चौथ का चांद बस थोड़ी देर में निकलने वाला है. जानें आज चंद्रोदय का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त कितने घंटे का है और चंद्र दर्शन के बाद कब खोलें व्रत.

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करवा चौथ 2026 पर दिल्ली में रात 8:17 बजे, नोएडा में 8:16 बजे और मुंबई में रात 9 बजे चांद निकलने का अनुमान है. (Photo: PTI)
करवा चौथ 2026 पर दिल्ली में रात 8:17 बजे, नोएडा में 8:16 बजे और मुंबई में रात 9 बजे चांद निकलने का अनुमान है. (Photo: PTI)

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को आज, 29 अक्टूबर को चांद निकलने का इंतजार है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ दिनभर व्रत रखती हैं. शाम को करवा चौथ की पूजा और व्रत कथा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है.  इसके बाद चंद्र दर्शन करके व्रत खोलने की परंपरा है. 

करवा चौथ 2026 पर दिल्ली में रात 8:17 बजे, नोएडा में 8:16 बजे और मुंबई में रात 9 बजे चांद निकलने का अनुमान है. हालांकि, चंद्रोदय का समय शहर के अनुसार अलग-अलग रहता है. ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने शहर का समय जरूर देखना चाहिए. 

दिल्ली, यूपी, बिहार समेत प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय

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29 अक्टूबर को देश के अलग-अलग शहरों में चंद्रमा के निकलने का संभावित समय यहां देखें.  सभी समय भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार हैं. 

शहर - चांद निकलने का समय

दिल्ली- रात 8:17 बजे

नोएडा- रात 8:16 बजे

गाजियाबाद- रात 8:16 बजे

गुरुग्राम- रात 8:18 बजे

चंडीगढ़-  रात 8:12 बजे

लखनऊ-  रात 8:06 बजे

कानपुर-  रात 8:05 बजे

जयपुर-  रात 8:28 बजे

भोपाल-  रात 8:31 बजे

इंदौर-  रात 8:39 बजे

पटना-  रात 7:52 बजे

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कोलकाता-  रात 7:47 बजे

अहमदाबाद-  रात 8:52 बजे

मुंबई-  रात 9:00 बजे

पुणे-  रात 8:58 बजे

हैदराबाद-  रात 8:41 बजे

बेंगलुरु - रात 8:55 बजे

चेन्नई-  रात 8:44 बजे

नागपुर-  रात 8:29 बजे

रायपुर-  रात 8:18 बजे

ये पंचांगों पर आधारित अनुमानित समय हैं.  अलग-अलग स्रोतों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है.  बादल, धुंध या आसपास की इमारतों के कारण चांद दिखाई देने में भी देरी हो सकती है. 

करवा चौथ 2026 पूजा मुहूर्त

करवा चौथ पर शाम के समय भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है.  दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार, 29 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक है. 

चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर की रात करीब 10:09 बजे तक रहेगी.  पूजा और चंद्रोदय के समय में शहर के अनुसार अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग देखना बेहतर रहेगा. 

करवा चौथ पर चांद देखने के बाद कैसे खोलें व्रत?

करवा चौथ की पूजा पूरी करने के बाद महिलाएं चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं.  चांद दिखाई देने पर परंपरा के अनुसार अर्घ्य दिया जाता है और चंद्र दर्शन किए जाते हैं.  कई जगहों पर महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखती हैं.  इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलने की परंपरा है. 

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हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में व्रत खोलने की रस्मों में अंतर हो सकता है.  चंद्रमा के दर्शन के बाद अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा पूरी करें. 

करवा चौथ पर इन बातों का रखें ध्यान

पूजा से पहले करवा, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई और अर्घ्य के लिए जल तैयार रखें. 

शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा करें और व्रत कथा सुनें. 

चांद निकलने के समय के लिए अपने शहर का पंचांग देखें. 

चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करें. 

करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना से जुड़ा है.  चंद्र दर्शन के बाद पूजा पूरी करके व्रत खोला जाता है. 

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