Jio ने दोबारा लॉन्च किया Prime ऑफर, 300 रुपये दे कर एक साल के लिए प्लान कर सकते हैं लॉक

मोबाइल रिचार्ज महंगे होने की चर्चा के बीच Jio ने अपने कस्टमर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने Jio Prime Membership को नए रूप में फिर शुरू किया है. इस बार इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्राइम लेने वाले कस्टमर्स को एक साल तक रिचार्ज की कीमत बढ़ने की चिंता नहीं होगी. पिछले कुछ समय से टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स से कुछ बेनिफिट्स कम करती हुई दिख रही हैं. ऐसे समय में लोगों के लिए जियो का ये प्लान बेहद अट्रैक्टिव लग सकता है.

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Jio Prime की कीमत 300 रुपये सालाना रखी गई है और यह मेंबरशिप 20 अगस्त से उपलब्ध होगी. कंपनी का कहना है कि Prime मेंबर को एक साल की कीमत की गारंटी मिलेगी. यानी अगर इस दौरान Jio के टैरिफ बढ़ते हैं, तो Prime कस्टमर को तय किए गए रिचार्ज पर पुरानी कीमत का फायदा मिलता रहेगा.

इसका सीधा फायदा उन लोगों को हो सकता है जो हर महीने या तय समय पर एक ही Jio रिचार्ज करते हैं. खासकर 299 रुपये वाला प्लान इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स के लिए यह खबर अहम है. रिपोर्ट के मुताबिक Jio ने साफ किया है कि उसका 299 रुपये वाला प्लान जारी रहेगा. Prime मेंबरशिप लेने के बाद कस्टमर इस प्लान को एक साल तक मौजूदा कीमत पर इस्तेमाल कर पाएंगे.

300 रुपये देकर क्या मिलेगा?

Jio Prime को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि यह एक साल की कीमत सुरक्षा जैसा है. अभी अगर कोई कस्टमर 299 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करता है और आगे चलकर कंपनी उस प्लान की कीमत बढ़ा देती है, तो सामान्य कस्टमर को नई कीमत चुकानी होगी. Prime मेंबर को एक साल की तय कीमत का फायदा मिलेगा.

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इसके अलावा Prime मेंबरशिप में कैशबैक वाउचर और Jio की डिजिटल सेवाओं से जुड़े दूसरे फायदे भी दिए जाएंगे. कंपनी ने इसे सिर्फ रिचार्ज ऑफर के बजाय अपने डिजिटल सेवाओं वाले पूरे नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की है.

हालांकि एक बात साफ है. Jio Prime लेना जरूरी नहीं है. अगर कोई कस्टमर Prime नहीं लेता है तो वह सामान्य तरीके से Jio के दूसरे रिचार्ज कर सकता है.

Jio ने अभी क्यों निकाला ऐसा ऑफर?

टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज लगातार महंगे होने की चर्चा के बीच Jio का यह कदम काफी दिलचस्प है. ऐसे समय में 300 रुपये देकर एक साल के लिए मौजूदा कीमत लॉक करने का विकल्प कस्टमर को लुभावना लग सकता है.

Jio का यह कदम पहली बार प्राइम शुरू करने से काफी अलग है. कंपनी ने 2017 में Jio Prime को अपने शुरुआती कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया था. उस समय प्राइम मेंबरशिप की फीस सिर्फ 99 रुपये थी और इसके साथ खास रिचार्ज और Jio की डिजिटल सेवाओं के फायदे दिए गए थे.

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उस समय Jio Prime का मकसद कस्टमर्स को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रखना था. अब करीब एक दशक बाद इसका नया रूप सामने आया है और फोकस कीमत बढ़ने से बचाने पर है.

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कस्टमर के लिए फायदा कितना बड़ा है?

अगर कोई कस्टमर पूरे साल एक ही 299 रुपये वाले रिचार्ज पर रहता है और आने वाले महीनों में इसकी कीमत बढ़ती है, तो Prime की 300 रुपये फीस उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. लेकिन इसका फायदा तभी ज्यादा होगा जब रियल में टैरिफ बढ़ते हैं. अगर टैरिफ नहीं बढ़े तो कोई खास फायदा नहीं होगा.

यानी अभी Prime को लेना हर कस्टमर के लिए जरूरी नहीं कहा जा सकता. यह उन लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प है जो Jio का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और भविष्य में रिचार्ज महंगा होने का जोखिम नहीं लेना चाहते.

Jio ने पहले भी कम कीमत और ज्यादा फायदे को अपनी स्ट्रैटिजी का बड़ा हिस्सा बनाया है. 2017 में शुरू हुआ प्राइम इसी का उदाहरण था. अब 2026 में कंपनी उसी नाम को एक नए मकसद के साथ वापस लाई है, कस्टमर को सिर्फ ज्यादा फायदे देना नहीं, बल्कि एक साल तक कीमत बढ़ने की चिंता से भी बचाना. देखना दिलचस्प होगा कि क्या जियो के राइवल्स भी इस तरह का प्लान लॉन्च करते हैं या नहीं.

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