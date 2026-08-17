Old Water Cans Reuse Ideas: 20 लीटर की पुरानी पानी की कैन को फेंकने की न करें भूल, घर में ऐसे आएगी काम, जानें रीयूज के 5 जबरदस्त तरीके

Old Water Cans Reuse Ideas: आजकल काफी सारी जगहों पर पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है और इसी वजह से आमतौर लोग घरों में 20 लीटर की बड़ी प्लास्टिक पानी की कैन का इस्तेमाल करते हैं. घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली यह पानी की कैन अक्सर पुरानी हो जाने, हैंडल टूट जाने, नीचे से हल्की लीक होने या क्रैक पड़ने पर बेकार समझ ली जाती है. आमतौर पर लोग इसे कबाड़ समझकर फेंक देते हैं या घर के किसी कोने में जगह घेरने के लिए छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़ा-सा दिमाग और क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके इसे फेंकने के बजाय फिर से काम में लाया जा सकता है?

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प्लास्टिक की ये कैन काफी मजबूत, टिकाऊ और शेप में बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग तरीकों से नया रूप देना बेहद आसान है. अगर आपकी कैन भी अब पानी भरने लायक नहीं बची है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं. इसे आसानी से रिसाइकिल या रियूज करके आप न केवल अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि काफी पैसा भी बचा सकते हैं. पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से बचाने और अपने घर को स्मार्ट तरीके से रखने करने का यह एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली तरीका है. आइए जानते हैं पुरानी पानी की कैन को स्मार्टली इस्तेमाल करने के 5 आसान और जबरदस्त तरीके.

पौधों के लिए बड़ा प्लांटर बनाएं

पुरानी पानी की कैन को बीच से काटकर या ऊपर का हिस्सा हटाकर बड़े गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. नीचे कुछ छोटे छेद कर दें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकलता रहे. इसमें तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा या छोटे सब्जियों के पौधे लगाए जा सकते हैं. चाहें तो कैन को पेंट करके इसे खूबसूरत लुक भी दे सकते हैं, जिससे आपको बाजार से महंगे प्लांटर नहीं खरीदकर लाने पड़ेंगे.

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घर के लिए बनाएं स्टोरेज कंटेनर

अगर कैन का प्लास्टिक हिस्सा मजबूत है, तो इसे स्टोरेज कंटेनर की तरह इस्तेमाल करें. इसे काटकर बच्चों के खिलौने, पुराने कपड़े, ऊन, क्राफ्ट का सामान या सफाई से जुड़ी चीजें रखी जा सकती हैं. ढक्कन सही है तो सामान को धूल और नमी से बचाने में भी मदद मिलेगी.

बालकनी में कैन में पौधे उगा सकते हैं. (PHOTO:AI)

गार्डन के लिए बनाएं पानी का डिब्बा

पुरानी कैन को अच्छी तरह साफ करके उसमें पानी भरकर पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ढक्कन में छोटे-छोटे छेद करके इसे आसान वॉटरिंग कैन की तरह यूज कर सकते हैं. इससे अलग से पानी देने वाला डिब्बा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कूड़ेदान बनाएं

वॉटर कैन को ऊपर से काटकर छोटा डस्टबिन तैयार किया जा सकता है. इसे स्टडी टेबल, बालकनी, किचन के सूखे कचरे या छोटे-मोटे घरेलू कचरे के लिए इस्तेमाल करें. बाहर से रंग या सजावटी पेपर लगाकर इसे घर की सजावट के हिसाब से भी तैयार किया जा सकता है. इतना ही नहीं आप चाहे तो इससे नीला-हरा अलग-अलग डस्टबिन बना सकते हैं और सूखा और गीला कूड़ा आसानी से अलग कर सकते हैं.

बालकनी या छत पर बनाएं वर्टिकल गार्डन

अगर आपके पास कम जगह है, तो पुरानी कैन को काटकर छोटे-छोटे प्लांटर्स में बदला जा सकता है. इन्हें दीवार या मजबूत स्टैंड पर लगाकर वर्टिकल गार्डन तैयार करें. इसमें धनिया, पुदीना, मेथी जैसी छोटी हर्ब्स उगाना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

अगर कैन बहुत पुरानी, बदबूदार, फफूंद लगी हुई या प्लास्टिक टूटकर नुकीला हो गया है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल न करें. खासकर खाने-पीने की चीजें रखने के लिए पुरानी पानी की कैन का इस्तेमाल करने से बचें.



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