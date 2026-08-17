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'शाहरुख खान मेरे दोस्त नहीं', 16 साल तक संग देओल ने नहीं की बात,'डर' ने बिगाड़ा रिश्ता, गुस्से में फाड़ डाली थी जींस

‘डर’ की शूटिंग के दौरान सनी देओल का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी जींस फाड़ दी थी. जानिए शाहरुख खान से 16 साल की दूरी और फिर हुई सुलह की पूरी कहानी.

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शाहरुख खान से 16 साल तक सनी देओल ने नहीं की थी बात (Photo: ITGD)
शाहरुख खान से 16 साल तक सनी देओल ने नहीं की थी बात (Photo: ITGD)

बॉलीवुड में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिनमें फिल्म से ज्यादा फिल्म के पीछे का किस्सा सुर्खियां बटोर लेता है. सनी देओल और शाहरुख खान की 1993 में आई फिल्म ‘डर’ भी ऐसी ही कहानी है. फिल्म में दोनों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन कैमरे के पीछे दोनों के बीच ऐसा तनाव पैदा हुआ कि करीब 16 साल तक बातचीत तक नहीं हुई.

अब सालों बाद सनी देओल ने उस पुराने विवाद पर खुलकर बात की है और बताया है कि ‘डर’ के सेट पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में अपनी जींस तक फाड़ डाली थी.

‘मैं खुद पर गुस्सा था, इसलिए फाड़ दी जींस’

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न्यूज बुक के साथ बातचीत में सनी देओल ने ‘डर’ के सेट का वो किस्सा याद किया. उन्होंने साफ किया कि वह किसी दूसरे कलाकार पर गुस्सा नहीं थे, बल्कि उस वक्त खुद पर ही बेहद नाराज थे. सनी ने बताया कि कम उम्र में दो लोगों के बीच कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी असुरक्षित महसूस करने वाले इंसान नहीं रहे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार अपनी असुरक्षा की वजह से ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं होती.

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इसी दौरान उन्होंने बताया कि गुस्से में उन्होंने जींस की जेब में हाथ डाला और कपड़ा फट गया. यानी मामला इतना गरम था कि सनी का गुस्सा सीधे उनकी जींस पर निकल गया.

‘डर’ में इस सीन को लेकर हुआ था बड़ा मतभेद

दरअसल, ‘डर’ में सनी देओल ने कमांडो सुनील का किरदार निभाया था, जबकि शाहरुख खान ने जुनूनी प्रेमी और खतरनाक पीछा करने वाले राहुल की भूमिका निभाई थी. फिल्म के एक सीन में राहुल आमने-सामने सुनील पर चाकू से हमला कर देता है. सनी को इस सीन की लॉजिक पर आपत्ति थी. उनका मानना था कि एक प्रशिक्षित और एलीट कमांडो को इस तरह इतनी आसानी से मात देना कहानी के हिसाब से सही नहीं लगता.

यही बात आगे चलकर सेट पर बहस का कारण बनी और सनी का पारा चढ़ गया. ऊपर से उन्हें यह भी खटक रहा था कि फिल्म में शाहरुख के स्टॉकर किरदार के साथ कहीं न कहीं सहानुभूति दिखाई जा रही थी.

सनी ने कहा- ‘हम दुश्मन नहीं थे’

हालांकि आज जब सनी से पूछा गया कि क्या वह शाहरुख को अपना दोस्त मानते हैं, तो उनका जवाब भी काफी दिलचस्प था. सनी ने कहा कि उस वक्त भी वे दोनों एक-दूसरे के दुश्मन नहीं थे. उनके मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में लोग अक्सर दोस्त से ज्यादा सहकर्मी होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी असली दोस्ती स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के साथ रही है.

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सनी के मुताबिक, दोस्ती में इंसान एक-दूसरे के सामने पूरी तरह खुला होता है और ऐसी दोस्ती अक्सर बचपन में बनती है. बाद की जिंदगी में वैसी दोस्ती बनना मुश्किल होता है.

16 साल तक बनी रही दूरी

‘डर’ के बाद सनी देओल और शाहरुख खान के बीच दूरी इतनी बढ़ी कि दोनों ने करीब 16 साल तक बात नहीं की. हालांकि समय के साथ पुरानी कड़वाहट कम हुई और आखिरकार 2023 में दोनों एक ही जगह पर खुलकर गले मिलते नजर आए.

मौका था ‘गदर 2’ की सक्सेस पार्टी का. शाहरुख खान ने फिल्म की सफलता पर सनी को फोन करके बधाई दी थी. सनी ने बताया कि शाहरुख ने उनसे कहा था कि वह उनकी सफलता से बेहद खुश हैं और सनी इस कामयाबी के हकदार हैं. इसके बाद दोनों की बातचीत हुई और फिर पार्टी में दोनों का मिलना और गले लगना बॉलीवुड के सबसे चर्चित रीयूनियन में शामिल हो गया.

कभी ‘डर’ के सेट पर गुस्से में जींस फाड़ देने वाला विवाद, फिर 16 साल की दूरी और आखिरकार ‘गदर 2’ की कामयाबी पर एक-दूसरे को बधाई देना- सनी देओल और शाहरुख खान की ये कहानी बताती है कि बॉलीवुड की पुरानी कड़वाहट भी वक्त के साथ पिघल सकती है.

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