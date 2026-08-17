'जब मैं पहली बार विधायक बना तब अमित शाह बच्चे थे...', खड़गे का तंज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा. मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'जब मैं पहली बार MLA बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं.'

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उन्होंने कहा कि, 'बीजेपी के नेता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं. मैं जब पहली बार MLA बना तो अमित शाह उठे भी नहीं थे. देश की स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़े, क्या ये लोग थे वहां?' इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर और भी आरोप लगाए हैं.

खड़गे का X पर पोस्ट- ये लोग हमें देशभक्ति न सिखाएं

मल्लिकार्जुन खड़गे की अमित शाह पर टिप्पणी से सियासी माहौल गर्म होने के आसार हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान को X पर पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा है कि, 'जब मैं पहली बार MLA बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं. BJP और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति न सिखाएं.' उन्होंने कहा कि असल में- 'Anti-India' और 'Anti-religion' तो BJP है, क्योंकि जब मैंने उत्तराखंड में भाषण दिया तो BJP के लोगों ने भाषण मंच का “शुद्धिकरण” कर दिया.'

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'इनकी नीतियों ने किया सत्यानाश'

उन्होंने सवाल उठाया कि 'क्या BJP को उनके गुरुओं ने यही सिखाया है? सच्चाई ये है कि BJP के लोग ही देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि वे एकता और भाईचारे की नहीं, देश को तोड़ने और नफरत फैलाने की बातें करते हैं.

मोदी-शाह हों या गोवा के सावंत हों... इनकी नीतियों ने देश का सत्यानाश करने का काम किया है.' खड़गे ने आगे लिखा कि 'BJP 'चोरों की सरकार' है. BJP दूसरी पार्टियों को तोड़कर, विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाती है और दुनिया को 'नैतिकता का ज्ञान' देती है.'

बता दें इससे पहले इसी कार्यक्रम में एक बार फिर 'वंदे मातरम्' विवाद भी उभर कर आ गया है. कांग्रेस ने गोवा में आयोजित अपने कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के केवल दो पैराग्राफ गाए. कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर मौजूद थे. इसके बावजूद वंदे मातरम् के सिर्फ शुरुआती दो अंतरों को गाया गया. इसे लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस का माहौल बन रहा है.

गोवा कार्यक्रम में वंदे मातरम् विवाद

कांग्रेस के इस रुख से पार्टी ने ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि वह आगे भी अपने कार्यक्रमों में इसी स्वरूप को जारी रखने वाली है. हालांकि, पार्टी की ओर से इसे लेकर भविष्य के कार्यक्रमों के लिए किसी औपचारिक नीति का ऐलान किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है.

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ऐसे में गोवा के कार्यक्रम को पार्टी के रुख के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम्' को लेकर हुए विवाद से राजनीतिक माहौल गर्म है. इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने की मांग की गई है.



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