scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Flipkart और Amazon Sale : ये हैं 4 बेस्ट डील, भूलकर भी ना करें मिस

Flipkart और Amazon India पर सेल सभी के लिए शुरू हो चुकी है. दोनों सेल के दौरान कई कमाल की डील्स मिल रही हैं. आज दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली 4 कमाल की डील्स के बारे में बताने जा रहा है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
iPhone और सैमसंग के फोन पर बंपर ऑफर. (Photo: Amazon Image)
iPhone और सैमसंग के फोन पर बंपर ऑफर. (Photo: Amazon Image)

Flipkart और Amazon India पर सेल की शुरुआत हो चुकी है. अब सभी लोग डील्स का फायदा उठा सकेंगे. स्मार्टफोन से लेकर कपड़ों तक बंपर ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं. स्मार्टफोन पर मिलने वाली 4 बेहद ही खास डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं. इन हैंडसेट पर कई हजार रुपये तक सेविंग करने का मौका मिल रहा है. 

Flipkart Sale के दौरान सबसे अट्रैक्टिव डील iPhone 17 है. हाल ही में इसकी कीमत 99,900 रुपये तक की जा चुकी है और सेल के दौरान यह 81,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. साथ ही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की मदद से इससो 76,999 रुपये तक में खरीदा जा सकेगा. 

iPhone 17 एक पॉपुलर हैंडसेट है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें दोनों ही कैमरा सेंसर 48-48MP के हैं. इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Flipkart Sale goves lIve
Flipkart सेल उड़ा देगी होश, iPhone से AC तक, बस इतनी है कीमत
कुछ घंटे में Flipkart सेल, iPhone सहित ये सामान मिलेंगे बेहद सस्ते
ऑफ सीजन में आधी कीमत पर मिल रहे हैं AC, इन 5 मॉडल्स पर भारी छूट
Amazon Sale India
शुरू हुई साल की सबसे बड़ी दो सेल, मिलेगा 80% तक का ऑफ
Apple iPhone 17
iPhone खरीदने वालों की मौज, Sale में कमाल की डील्स, ये है कीमत

Samsung Galaxy S25 कीमत कर देगी हैरान 

Flipkart Sale के दौरान Samsung Galaxy S25 5G को भी सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है. यह एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, जिसमें कमाल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह 70-90 हजार रुपये के सेगमेंट का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है. 

Advertisement
Samsung Galaxy S25 5G पर ऑफर. (Photo: Samsung)

Samsung Galaxy S25 5G में 4000mAh की बैटरी मिलती है. साथ ही इसमें पावरफुल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम  Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) चिपसेट है. यह फोन Adreno 830GPU के साथ आता है. 

Samsung Galaxy S25 Ultra पर बंपर ऑफर

Amazon India पर शुरू हो चुकी सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 Ultra को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान यह 94,999 रुपये में लिस्ट है. 1 हजार रुपये का कूपन और 7741 रुपये तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, जिसमें कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं.

Samsung Galaxy S25 Ultra को बंपर ऑफर. (Photo: ITG)

Samsung Galaxy S25 Ultra में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. साथ ही इसमें S Pen का सपोर्ट मिलता है. पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. 

iPhone 16 पर कमाल की डील 

Amazon India पर सेल जारी है, वहां iPhone 16 को सभी ऑफर्स मिलाकर 72249 रुपये में खरीदा जा सकेगा. बीते महीने ऐपल ने इसकी कीमत को 89,900 रुपये कर दिया था, जिसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. 

iPhone 16 Price
iPhone 16 को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. (Photo: Apple)

iPhone 16 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया है और 12MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है. 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हेमकुंड साहिब से बदरीनाथ तक बर्फ की सफेद चादर, कपाट बंद होने से पहले हटाई जा रही बर्फ |
    देवरिया में RSS कार्यकर्ता के हत्यारोपियों की धान की फसल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कराई मुक्त |
    केली कुंज आश्रम पहुंचे प्रेमानंद महाराज, भक्तों को दिए दर्शन... आश्रम ने क्या कहा? जानिये पूरी कहानी |
    Rahu Gochar: शनि की राशि में राहु का गोचर, 58 दिन बाद 3 राशियों को लाभ |
    नाना पाटेकर की वो नसीहत भूले नहीं हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली, निधन की खबर ने तोड़ दिया दिल |
    Mercedes Electric GLC: बुकिंग शुरू होते ही इस इलेक्ट्रिक कार पर टूटे लोग! 36 घंटे में बुक हुईं इतनी कारें |
    नवरात्रि में बदल गया टैटू का ट्रेंड,  कहीं कैप्टन स्मित की तस्वीर तो कहीं CWG 2030 की थीम |
    बहादुरी को सम्मान... कैप्टन स्मित मछार को इजरायल देगा वीरता पुरस्कार |
    'हमारी हायरिंग स्ट्रैटेजी पर असर नहीं, 5 साल में करेंगे 15000 भर्तियां', अमेरिकी एक्शन पर आया TCS का जवाब |
    नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बिलखकर रोया जिगरी दोस्त, CM देवेंद्र फडणवीस ने बेटे मल्हार को लगाया गले
    Advertisement