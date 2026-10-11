CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस हुई हाईटेक, वर्दी पर लगे बॉडी कैमरे का क्या है काम?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की वर्दी पर लगा एक छोटा सा डिवाइस चर्चा में है. ये कोई आम कैमरा नहीं, बल्कि बॉडी कैमरा है. इसकी मदद से पुलिसकर्मी अपने सामने होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर ये कैमरा कैसे काम करता है और पुलिस को इससे क्या फायदा होगा?

और पढ़ें

प्रदर्शन से पहले दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए. इसी दौरान पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगे बॉडी कैमरों ने लोगों का ध्यान खींचा. ये कैमरे पुलिसकर्मियों के शरीर पर लगाए जाते हैं, ताकि ड्यूटी के दौरान सामने होने वाली घटनाओं की रिकॉर्डिंग की जा सके.

#WATCH | Delhi Police personnel use body cameras on their uniform as they are deployed for security ahead of the CJP protest today. These body cameras work even in the dark. A Police personnel says, "These body cams are to protect us and others. In situations of manhandling, allegations are levelled against Delhi Police. So, these body cams will prove whether we did anything to anyone or not. This will record eveything..." — ANI (@ANI) October 10, 2026

कैसे काम करते हैं पुलिस के बॉडी कैमरे?

बॉडी कैमरे आकार में छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से वर्दी पर लगाया जा सकता है. ये सामने होने वाली घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. कुछ बॉडी कैमरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग, नाइट विजन और GPS जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. दिल्ली पुलिस इस मामले में जिन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, उनमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: iPhone नहीं ये खास तरह का स्मार्टफोन यूज करते हुए दिखे Meta CEO मार्क जकरबर्ग, जानिए क्या है कीमत-फीचर्स

पुलिस को कैसे मिलेगी मदद?

मान लीजिए कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसी प्रदर्शनकारी के बीच विवाद हो जाता है. ऐसी स्थिति में बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग से यह समझने में मदद मिल सकती है कि आखिर मौके पर क्या हुआ था. इस वीडियो का इस्तेमाल शिकायतों की जांच और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने में भी किया जा सकता है.

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो ही हर मामले में पूरी सच्चाई नहीं बताता. घटना को सही तरीके से समझने के लिए दूसरे सबूतों को देखना भी जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: स्वदेशी कंपनी Mivi ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन, 12,999 में मिलेंगे 30 हजार रुपये वाले फीचर्स!

क्या पुलिस की हर गतिविधि होगी रिकॉर्ड?

ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी कैमरा हर समय रिकॉर्डिंग करता रहे. यह कैमरे के मॉडल, उसकी सेटिंग और इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है. साथ ही, रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर उसे जांच के लिए उपलब्ध कराना भी जरूरी है.

जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के दौरान बॉडी कैमरों का इस्तेमाल ऐसे समय में चर्चा में आया है, जब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन से पहले की गई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

Advertisement

कुल मिलाकर, बॉडी कैमरा पुलिस के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उनकी जांच में मदद कर सकती है. लेकिन इसका असली फायदा तभी होगा, जब रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल सही तरीके से हो और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.

---- समाप्त ----