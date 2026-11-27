WhatsApp को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है. भारत सरकार की एजेंसी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एक गंभीर सुरक्षा खतरे के बारे में बताया है. WhatsApp और WhatsApp Business में कई गंभीर सुरक्षा खामियां स्पॉट की गई हैं. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इन खामियों का फायदा साइबर हैकर्स उठा सकते हैं.

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CERT-In ने बताया है कि हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाकर डिवाइस में खतरनाक कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद वह स्मार्टफोन के अंदर मौजूद सेंसटिव डिटेल्स तक पहुंच बना सकते हैं. CERT-In की बताई गई सुरक्षाखामी के चलते हैकर्स सिक्योरिटी बैरियर को आसानी से पास कर सकते हैं.

CERT-In ने Asus के कई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में गंभीर सुरक्षा खामियों का पता लगाया है. इनमें ASUS Control Center के अलग-अलग प्रोडक्ट्स और Armoury Crate शामिल हैं. हैकर्स इन खामियों का फायदा उठा सकते हैं और आथेंटिकेशन को बायपास कर सिस्टम पर एडमिनिस्ट्रेटर अधिकार हासिल कर सकते हैं.

फोन, टैबलेट और लैपटॉप पर मंडरा रहा है खतरा

CERT-In ने अपनी एडवाइजरी CIVN-2026-0576 में बताया है कि WhatsApp और WhatsApp Business के कई वर्जन में सिक्योरिटी खामियों की पहचान की गई है. ये खामियां Android, iOS, Mac Desktop और Windows प्लेटफॉर्म पर मौजूद है.

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CERT-In का पोस्ट

CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR — CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026

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एडवाइजरी के मुताबिक, इन खामियों की वजह से अटैचमेंट स्पूफिंग, SQL इंजेक्शन, सर्टिफिकेट चेन का सही तरीके से वैलिडिशन का ना होना है. साथ ही AI रिस्पॉन्स मैसेज का अधूरा वैलिडेशन और एक्सटर्नल एड रिप्लाई URL जैसी परेशानियां हैं.

साइबर हैकर्स किसी भी टारगेट डिवाइस पर खास तरीके से तैयार किया गया मैसेज, अटैचमेंट या URL भेजकर इन खामियों का फायदा उठा सकते हैं. साइबर हैकर्स अपने अटैक में सफल होते हैं, तो वे डिवाइस में अपनी मर्जी का कोड ऑपरेट कर सकते हैं. सेंसटिव डिटेल्स को हासिल कर सकते हैं और और सिक्योरिटी बैरियर को भी बायपास कर सकते हैं. ऐप के डेटा में भी बदलाव किया जा सकता है.

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CERT-In ने बताया किन वर्जन में मौजूद हैं सुरक्षा खामियां

एंड्रॉयड WhatsApp 2.26.35.74 और 2.26.17.4 से पुराने वर्जन.

एंड्रॉयड का WhatsApp Business : 2.26.23.70 और 2.26.17.4 से पुराने वर्जन.

iPhone पर चलने वाले WhatsApp :2.26.24.72 और 2.26.15.72 से पुराने वर्जन.

iOS पर चलने वाला WhatsApp Business: 2.26.23.72 से पुराने वर्जन.

Mac डेस्कटॉप का वॉट्सऐप : 2.26.23.72 से पुराने वर्जन।

विंडोज OS पर चलने वाले WhatsApp: 2.3000.1032164386.258709 से पुराने वर्जन.

CERT-In ने बचाव के लिए दी सलाह

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CERT-In ने सभी WhatsApp यूजर्स को संबंधित सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी है. WhatsApp को हमेशा लेटेस्ट अपडेट के साथ अप टू डेट रखें. ASUS के सॉफ्टवेयर में भी गंभीर खामियां हैं, जिसकी वजह से हैकर्स एडमिन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं.

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