Offbeat Winter Destinations in Rajasthan: राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसी जगहों का ख्याल आता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचते हैं. लेकिन राजस्थान सिर्फ इन मशहूर शहरों तक ही सीमित नहीं है. यहां कई ऐसी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहें भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. सर्दियों का मौसम इन जगहों को घूमने के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप इस बार भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और अलग जगह पर घूमना चाहते हैं, तो इन 10 ऑफबीट जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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बाड़मेर (Barmer)

राजस्थान का बाड़मेर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों और पुराने किलों के लिए जाना जाता है. यहां पहाड़ी पर बना बाड़मेर का किला पर्यटकों को आकर्षित करता है. इसके अलावा यहां जगदंबा माता मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है. अगर आपको इतिहास और पुराने मंदिरों को देखना पसंद है, तो सर्दियों में बाड़मेर घूमने जा सकते हैं.

कुंभलगढ़ (Kumbhalgarh)

कुंभलगढ़ राजस्थान की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में से एक है. यहां का कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवार के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इस किले के अंदर कई मंदिर और पुरानी इमारतें मौजूद हैं. इसके अलावा यहां कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी है, जहां आप कई तरह के जानवर और पक्षी देख सकते हैं. यह जगह महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है.

नरलाई (Narlai)

नरलाई राजस्थान का एक खूबसूरत और शांत गांव है. यहां आपको पुराने मंदिर, गुफाएं और करीब 1000 साल पुरानी बावड़ी देखने को मिलेगी. इसके अलावा नरलाई पहाड़ी पर बनी सफेद हाथी की विशाल मूर्ति भी काफी खास है. यहां आप झील के किनारे घूमने, गांव की गलियों में समय बिताने और स्थानीय लोगों की जीवनशैली को करीब से जानने का मौका पा सकते हैं. प्रकृति और शांति पसंद करने वालों के लिए यह अच्छी जगह है.

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बूंदी (Bundi)

बूंदी राजस्थान की ऐसी जगह है, जहां आपको इतिहास और खूबसूरती दोनों देखने को मिलेंगे. यहां कई पुराने महल, किले और बावड़ियां मौजूद हैं. तारागढ़ किला और गढ़ पैलेस यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. बूंदी के पुराने घरों और गलियों की खूबसूरती भी देखने लायक है. अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छा विकल्प है.

मंडावा (Mandawa)

राजस्थान के शेखावाटी इलाके में बसा मंडावा अपनी खूबसूरत हवेलियों और दीवारों पर बनी रंगीन पेंटिंग्स के लिए मशहूर है. यहां की पुरानी हवेलियों पर भगवान कृष्ण, लोककथाओं और पुराने समय के जीवन से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलती हैं. मंडावा किला भी यहां का प्रमुख आकर्षण है. अगर आपको कला, संस्कृति और पुरानी इमारतें देखने का शौक है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी.

करौली (Karauli)

करौली राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने मंदिरों, किलों और पुराने महलों के लिए जाना जाता है. यहां मदन मोहन मंदिर और कैलादेवी मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं. इसके अलावा मंडरायल किला भी यहां के खास आकर्षणों में शामिल है. अगर आप धार्मिक जगहों के साथ राजस्थान की पुरानी संस्कृति और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं, तो करौली घूमने जा सकते हैं.

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देवगढ़ (Deogarh)

राजस्थान का देवगढ़ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है. यहां बना देवगढ़ महल इस जगह का सबसे बड़ा आकर्षण है. पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों के बीच स्थित यह महल राजस्थानी वास्तुकला की झलक दिखाता है. यहां आप पुराने महल को देख सकते हैं और हेरिटेज होटल में ठहरकर शाही अंदाज में छुट्टियां बिता सकते हैं.

कुलधरा (Kuldhara)

जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा एक पुराना और सुनसान गांव है. यह जगह अपनी रहस्यमयी कहानियों और भुतहा गांव की पहचान के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि कभी यहां पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन 19वीं सदी में उन्होंने अचानक गांव छोड़ दिया था. आज यहां पुराने घरों के खंडहर और मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं. इतिहास और रहस्य में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यह जगह खास हो सकती है.

कुचामन (Kuchaman)

राजस्थान का कुचामन अपनी रंगीन हवेलियों, खूबसूरत चित्रकारी और ऐतिहासिक किले के लिए जाना जाता है. यहां स्थित कुचामन किला शहर की खूबसूरती को ऊपर से देखने का शानदार मौका देता है. किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, जहां पुरानी चीजें और ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलती हैं. अगर आप राजस्थान की पारंपरिक कला और वास्तुकला को करीब से देखना चाहते हैं, तो कुचामन जा सकते हैं.

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जवाई (Jawai)

जवाई राजस्थान की उन जगहों में शामिल है, जो खासतौर पर वन्यजीव प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है. यह इलाका ग्रेनाइट की बड़ी-बड़ी चट्टानों और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है. यहां तेंदुओं को उनके प्राकृतिक ठिकानों के आसपास देखने के लिए सफारी की जाती है. इसके अलावा जवाई बांध पर कई तरह के प्रवासी पक्षी भी दिखाई देते हैं. अगर आपको जंगल, वन्यजीव और रोमांच पसंद है तो जवाई घूमने का प्लान बना सकते हैं.

सर्दियों में क्यों घूमें राजस्थान?

सर्दियों में राजस्थान का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा रहता है. इस दौरान तेज गर्मी से राहत मिलती है और आप आराम से किले, महल, मंदिर और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आप जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसी मशहूर जगहें पहले घूम चुके हैं तो इस बार राजस्थान की इन कम मशहूर जगहों का प्लान बना सकते हैं. यहां आपको इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और रोमांच का अलग अनुभव मिलेगा.

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