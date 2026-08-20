केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: लद्दाख में बनेगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच, अमित शाह बोले-अब न्याय मिलना होगा आसान

केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की मंजूरी दे दी है. इस अहम फैसले से लद्दाख क्षेत्र के लोगों को न्याय पाना काफी आसान हो जाएगा. उन्हें कानूनी सहायता के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.

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गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया है.

गृह मंत्री ने बताया कि सरकार लद्दाख के चहुंमुखी विकास और वहां के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस फैसले से लद्दाख के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय सुलभ हो सकेगा.

The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required… — Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026

बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी फैसले को सराहा

वहीं, केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने भी अपना बयान जारी किया है. तरुण चुग ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लद्दाख के लोगों के लिए न्याय अब और अधिक सुलभ होने जा रहा है.

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय लद्दाख के दूर-दराज के नागरिकों के लिए न्याय को तेज और आसान बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है.

Justice for the people of Ladakh is set to become more accessible and efficient.



Under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @NarendraModi Ji, the Union Cabinet’s decision to establish a Bench of the High Court of Jammu & Kashmir in Ladakh is a significant step towards… https://t.co/BsiqTTAsBj — Tarun Chugh (@tarunchughbjp) August 20, 2026

गौरतलब है, लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का यह फैसला स्थानीय जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है. अब लद्दाख के नागरिकों को अपने कानूनी मामलों और न्याय से जुड़े कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी. सरकार के इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी. आम जनता को अपने अधिकारों के लिए मिलने वाली कानूनी सेवाएं भी समय पर और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी.

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