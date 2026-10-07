कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर मीटिंग नोट्स, क्रेडिट कार्ड साइज का AI डिवाइस Plaud, सेल में हुआ सस्ता

दिवाली पर अगर इस बार किसी को ऐसा गैजेट गिफ्ट करना चाहते हैं जो सिर्फ दिखने में स्मार्ट न हो, बल्कि रोजमर्रा के काम भी आए, तो AI की दुनिया से एक दिलचस्प विकल्प सामने आया है. AI नोट लेने वाले गैजेट बनाने वाली कंपनी Plaud ने भारत में दिवाली के लिए अपने चार डिवाइस पर खास ऑफर का ऐलान किया है. इस ऑफर में कंपनी का सबसे महंगा Plaud Note Pro भी ₹4,000 सस्ता मिल रहा है.

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कंपनी के मुताबिक, यह ऑफर 8 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. खास बात यह है कि Plaud का यह गैजेट सिर्फ आवाज रिकॉर्ड नहीं करता. रिकॉर्ड की गई बातचीत को AI टेक्स्ट में बदलता है, उसकी समरी बनाता है और जरूरी बातों को अलग करके सामने रख सकता है. यानी मीटिंग में सामने बैठे व्यक्ति की बात सुनते हुए हर लाइन लिखने की जरूरत काफी कम हो सकती है.

₹13,990 से शुरू हुई Plaud की दिवाली सेल

Plaud के चार डिवाइस इस ऑफर का हिस्सा हैं. Plaud Note Pro की कीमत ऑफर में ₹16,990 रखी गई है. Plaud NotePin S ₹15,990 में, Plaud Note ₹14,990 में और Plaud Note Pin ₹13,990 में मिलेगा.

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कंपनी की मौजूदा भारतीय वेबसाइट पर इन डिवाइस की कीमतें क्रमशः ₹20,990, ₹19,990, ₹16,990 और ₹16,990 हैं. यानी ऑफर के दौरान Note Pro और NotePin S पर ₹4,000 तक की बचत हो सकती है. Plaud Note पर ₹2,000 और NotePin पर ₹3,000 तक कम कीमत मिल रही है.

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यह ऑफर ऐसे समय आया है जब भारत में दिवाली से पहले ऑनलाइन शॉपिंग सीजन शुरू हो रहा है. Amazon की Great Indian Festival सेल भी 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसमें Plaud के AI नोट लेने वाले डिवाइस भी ऑफर में शामिल हैं.

आखिर Plaud है क्या?

पहली नजर में Plaud Note Pro किसी छोटे रिकॉर्डर या पुराने जमाने के डिक्टाफोन जैसा लग सकता है. लेकिन इसके अंदर का सिस्टम काफी अलग है. इसका काम सिर्फ आवाज को रिकॉर्ड करके रखना नहीं है. इसका असली काम रिकॉर्ड हुई बातचीत को उपयोगी जानकारी में बदलना है.

मसलन, आपने किसी क्लाइंट के साथ 45 मिनट की मीटिंग की. इस दौरान आपने कई बातें सुनीं, कुछ सवाल पूछे और सामने वाले ने कई काम बताए. मीटिंग खत्म होने के बाद आपको पूरी बातचीत दोबारा सुनने की जरूरत पड़ सकती है.

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Plaud का सिस्टम इसी जगह काम आता है. रिकॉर्डिंग को AI ट्रांसक्रिप्ट में बदला जा सकता है और फिर उससे सारांश, जरूरी बातें और आगे किए जाने वाले काम निकाले जा सकते हैं. कंपनी के अनुसार उसका AI सिस्टम 112 भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन, स्पीकर की पहचान और अलग-अलग तरह के सारांश बनाने में सक्षम है. यानी यह सिर्फ रिकॉर्डर नहीं है. इसे एक तरह का डिजिटल नोट असिस्टेंट समझा जा सकता है.

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पत्रकार, छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्यों काम का?

इस गैजेट का सबसे बड़ा इस्तेमाल उन लोगों के लिए है जिनका काम बातचीत पर टिका है. पत्रकारों के लिए इंटरव्यू इसका सबसे सीधा उदाहरण है. इंटरव्यू के दौरान लगातार नोट्स लिखने के बजाय पत्रकार बातचीत पर ध्यान दे सकता है और बाद में ट्रांसक्रिप्ट से जरूरी हिस्से निकाल सकता है.

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इसी तरह कॉरपोरेट मीटिंग, क्लाइंट कॉल, सेल्स मीटिंग, रिसर्च, लेक्चर या इंटरव्यू में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. Plaud ने भारत में लॉन्च के समय भी अपने डिवाइस को प्रोफेशनल्स, बिजनेस लीडर्स, सेल्स टीम, रिसर्चर्स, पत्रकारों और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर पेश किया था.

Plaud Note Pro में ऐसा क्या खास है?

चारों डिवाइस में सबसे ज्यादा फीचर Plaud Note Pro में मिलते हैं. यह क्रेडिट कार्ड के करीब आकार का डिवाइस है और इसमें चार माइक्रोफोन के साथ आवाज रिकॉर्ड करने की सुविधा दी गई है. कंपनी के अनुसार इसका ऑडियो पिकअप करीब 5 मीटर तक है.

इसमें एक AMOLED डिस्प्ले भी है. इसका इस्तेमाल फोन कॉल और आमने-सामने की मीटिंग दोनों के लिए किया जा सकता है. कंपनी के मुताबिक इसकी 500mAh बैटरी Enhance Mode में 30 घंटे और Endurance Mode में 50 घंटे तक लगातार रिकॉर्डिंग कर सकती है. इसमें 64GB स्टोरेज दिया गया है.

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यानी अगर किसी को रोज कई मीटिंग करनी पड़ती हैं तो Note Pro सबसे ज्यादा फीचर वाला विकल्प है. हालांकि इसकी सामान्य कीमत ₹20,990 है, इसलिए ₹16,990 का दिवाली ऑफर इसे पहले के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प बनाता है.

NotePin S उन लोगों के लिए है जिन्हें छोटा और पहनने वाला गैजेट चाहिए

Plaud का दूसरा बड़ा डिवाइस NotePin S है. इसका डिजाइन अलग है. इसे कपड़ों पर पिन किया जा सकता है या लैनयार्ड और रिस्टबैंड के साथ पहना जा सकता है.

इसमें सबसे खास चीज एक फिजिकल रिकॉर्ड बटन है. इसे लंबे समय तक दबाकर रिकॉर्डिंग शुरू की जा सकती है, जबकि छोटा प्रेस करके बातचीत के किसी खास हिस्से को हाईलाइट किया जा सकता है. बाद में AI को यह समझने में मदद मिलती है कि बातचीत का कौन सा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण था.

NotePin S का वजन करीब 17.4 ग्राम है और इसमें 64GB स्टोरेज के साथ करीब 20 घंटे तक रिकॉर्डिंग का दावा किया गया है.

एक बात ध्यान रखना जरूरी है

AI रिकॉर्डर खरीदना सिर्फ हार्डवेयर खरीदना नहीं है. इस तरह के डिवाइस का असली फायदा उसके AI सॉफ्टवेयर से आता है. Plaud में भी रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्रिप्ट और सारांश में बदलने के लिए उसका AI सिस्टम इस्तेमाल होता है.

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कंपनी की वेबसाइट के अनुसार हर महीने 300 मिनट का AI ट्रांसक्रिप्शन Starter Plan में मिलता है. ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को दूसरे प्लान की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए सिर्फ डिवाइस की कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं होगा.

आपकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, तो प्राइवेसी का क्या?

यह सवाल भी जरूरी है. किसी मीटिंग, इंटरव्यू या निजी बातचीत को रिकॉर्ड करने से पहले सामने वाले को बताना चाहिए. Plaud खुद भी अपनी वेबसाइट पर यूजर्स से रिकॉर्डिंग से पहले दूसरे लोगों की अनुमति लेने की बात कहता है.

कंपनी का कहना है कि वह यूजर के डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं करती. Plaud के अनुसार उसके AI प्रोसेसिंग पार्टनर्स के साथ भी जीरो डेटा रिटेंशन और ट्रेनिंग में डेटा का इस्तेमाल नहीं करने की शर्तें लागू हैं. कंपनी ISO 27001, ISO 27701, SOC 2 Type II, GDPR और HIPAA जैसे सुरक्षा और प्राइवेसी मानकों को फॉलो करने का भी दावा करती है.

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