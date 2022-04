IPL 2022: पैट कमिंस की आतिशी पारी देख शाहरुख खान बोले- मैं भी इस तरह नाचना चाहता हूं

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बुधवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. मैच में केकेआर टीम के ऑलराउंडर पैट कमिंस ने 14 बॉल पर फिफ्टी जड़कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया. जीत के बाद आंद्रे रसेल ने कमिंस के चारों ओर घूमते हुए शानदार डांस भी किया.

केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान भी पैट कमिंस की पारी के मुरीद हो गए. उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर टीम के नाम एक संदेश दिया और कहा कि उनका दिल भी आंद्रे रसेल की तरह नाचना चाह रहा है. शाहरुख ने कमिंस को गले लगाने की बात भी कही.

पैट कमिंस ने 14 बॉल पर जड़ी फिफ्टी

दरअसल, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए मुंबई टीम ने सूर्यकुमार यादव की फिफ्टी के बदौलत 4 विकेट पर 161 रन बनाए. जवाब में KKR ने 5 विकेट पर 162 रन बनाते हुए मैच जीत लिया. केकेआर के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने आते ही धमाल मचा दिया. उन्होंने 15 बॉल पर ताबड़तोड़ तरीके से 56 रन जड़ दिए. इस दौरान कमिंस ने 6 छक्के और 4 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट 373.33 का रहा.

साथ ही कमिंस ने 14 बॉल पर फिफ्टी लगाते हुए आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. इससे पहले केएल राहुल ने 14 बॉल पर फिफ्टी जमाई थी, जिनकी बराबरी कमिंस ने कर ली है. कमिंस ने हमवतन गेंदबाज डैनियल सैम्स के एक ओवर में 35 रन जड़े थे. इस जीत के बाद केकेआर के ही प्लेयर आंद्रे रसेल ने जमकर डांस किया, जो शाहरुख को भी शानदार लगा.

शाहरुख ने क्या कहा?

शाहरुख ने ट्वीट में लिखा- पैट कमिंस, मैं भी आंद्रे रसेल की तरह ही डांस करना चाहता हूं. साथ ही बाकी खिलाड़ियों की तरह ही तुमको गले भी लगाना चाहता हूं. वाह, केकेआर ने शानदार प्रदर्शन किया. इसके अलावा और क्या कहूं. 'PAT' DIYE CHAKKE!!!'

@patcummins30 I want to dance like Andre & hug u like the whole team did. Wow well done @KKRiders and what else is there to say!!!…’PAT’ DIYE CHAKKE!!!