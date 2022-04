KKR vs MI, IPL 2022: करारी हार के बात गुस्से में रोहित शर्मा, कैमरे पर बोले- आवाज बढ़ाओ यार, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस (MI) की 2022 सीजन में बेहद ही खराब शुरुआत हुई है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने मौजूदा सीजन में तीन मैच खेले और तीनों में हार का सामना किया है. तीसरे मुकाबले में मुंबई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी है.

कोलकाता के खिलाफ हार के बाद रोहित शर्मा गुस्से में नजर आए. उन्हें मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना था. वे आए, लेकिन इस बार कूल नहीं, बल्कि कुछ हताश से दिखाई दिए. कैमरे के सामने आने के बाद रोहित खुद को एडजस्ट कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति डैनी मॉरिसन ने उनसे एक सवाल पूछ लिया.

रोहित शायद उनका सवाल सुन नहीं पाए और उनसे आवाज बढ़ाने के लिए कह दिया. यह बात कैमरे में कैद हो गई. इसमें आप सुन सकते हैं, रोहित पूरी तरह हताशा के साथ कह रहे हैं- 'आवाज बढ़ाओ यार थोड़ा'. सवाल पूछने वाले मॉरिसन को यह अच्छा नहीं लगा और वे भी चिढ़ गए. हालांकि उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वे शांत रहे.

