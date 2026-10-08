नाना पाटेकर के निधन पर छलका युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का दर्द, बोले- सिनेमा ने अपना नायाब सितारा खो दिया

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश सदमे में है. 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर 2026 को गोवा स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली. उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई.

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नाना पाटेकर के निधन के बाद खेल जगत से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. युवराज ने नाना की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उनके शानदार अभिनय और अलग-अलग किरदारों को निभाने की क्षमता की तारीफ की है.

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'हर किरदार की अपनी अलग आवाज और भाव था'

युवराज सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बहुत कम अभिनेता ऐसे रहे हैं जो नाना पाटेकर की तरह इतने विविध और जटिल किरदारों को निभा पाए. उन्होंने कहा कि नाना के हर किरदार की अपनी अलग आवाज, भावनाएं और मौजूदगी थी और वह हर भूमिका को अपना बना लेते थे.'

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युवराज ने आगे लिखा कि उन्होंने नाना पाटेकर की कई फिल्में देखी हैं और उनके अभिनय से वह बेहद प्रभावित रहे. उन्होंने नाना की आवाज, अभिनय की तीव्रता और दर्शकों को हर भावना महसूस कराने की क्षमता को बेहद खास बताया.

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'सिनेमा ने आज अपना नायाब सितारा खो दिया'

युवराज ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि सिनेमा ने आज एक नायाब कलाकार खो दिया है. उन्होंने नाना को ऐसा शानदार अभिनेता बताया, जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा. पोस्ट के अंत में युवराज ने नाना पाटेकर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 'ओम शांति' लिखा.

I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026

सचिन तेंदुलकर ने भी दी श्रद्धांजलि

सचिन तेंदुलकर ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'मुझे नाना पाटेकर एक बहुत ही सीधे-सादे और जमीन से जुड़े इंसान के तौर पर याद हैं. उनके काम में भी वही ईमानदारी झलकती थी. चाहे मराठी हो या हिंदी, उन्होंने जिन भी किरदारों को निभाया, उनमें हमेशा एक सच्चाई और असलियत दिखाई. उनके गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

नाना पाटेकर के निधन के बाद बॉलीवुड और राजनीति से जुड़े कई दिग्गजों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है. क्रिकेट जगत से भी विराट कोहली, हर्षा भोगले और शिखर धवन श्रद्धांजलि दे चुके हैं.

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