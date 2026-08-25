वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी जर्सी पर क्यों चिपकाया टेप? सामने आया जर्सी नंबर 3 का दिलचस्प राज

दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उप-कप्तान और भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर फैन्स की नजरें बनी हुई है. वैभव सूर्यवंशी से दलीप ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे.

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नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मैच की पहली पारी में वैभव का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका और वह महज 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, पहली पारी की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए वैभव ने दूसरी पारी में अपनी शानदार गेंदबाजी से पूरा पासा पलट दिया. वैभव ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 अहम विकेट चटकाए और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया.

क्या है नंबर 3 से खास कनेक्शन?

मैच के दौरान जब वैभव बल्लेबाजी के बाद पवेलियन लौट रहे थे तो फैन्स की नजर उनकी जर्सी पर पड़ी. उनकी ईस्ट जोन की जर्सी पर पीठ की तरफ लिखे नंबर के एक हिस्से पर टेप लगा हुआ था. वैभव हमेशा से 3 नंबर की जर्सी पहनना पसंद करते हैं. अंडर-19 एशिया कप के दौरान उन्होंने खुद बताया था कि जर्सी नंबर 3 चुनने की वजह न्यूमेरोलॉजी है, जो उन्हें उनकी मां की देन थी.

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Exciting early battle 🔥



4️⃣,4️⃣,🇼



Bishworjit Konthoujam wins the contest against Vaibhav Sooryavanshi 👌#DuleepTrophy



Scorecard ▶️ https://t.co/XJFhfvvTIU pic.twitter.com/4xGnLaAhpx — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 23, 2026

3 नंबर की जर्सी पहनते हैं वैभव

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए और इंडिया-ए के मैचों में भी वैभव 3 नंबर की जर्सी में ही नजर आते हैं. हालांकि जर्सी पर टेप लगाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ईस्ट ज़ोन की तरफ से उन्हें जो जर्सी मिली थी, उस पर अलग नंबर छपा था. अपने लकी नंबर 3 को बनाए रखने के लिए वैभव ने टेप की मदद से नंबर में बदलाव किया.

Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight ✌️



Picks up 2⃣ wickets in the over. 2 excellent catches as well. 🙌



North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.



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वैभव ने गेंद से किया कमाल

बेंग्लुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे इस मुकाबले में ईस्ट ज़ोन ने शहबाज़ अहमद और सुदीप कुमार घारमी के शानदार शतकों की बदौलत पहली पारी में 467 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. वैभव सूर्यवंशी भले ही पहली पारी में बल्ले से जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन गेंद से दो विकेट लेकर मैच में खूब सुर्खियां बटोरीं.

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