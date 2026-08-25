Kitchen Tiles Cleaning: किचन के टाइल्स पर जम गए पीले दाग? इस घोल को पानी में मिलाकर करें साफ, सारी चिकनाई होगी छूमंतर

Kitchen Tiles Cleaning: रसोई में खाना बनाते समय तेल, मसाले और भाप के छींटों के कारण टाइल्स पर धीरे-धीरे पीली परत और जिद्दी चिकनाई जम जाती है जिसे सामान्य पानी या कपड़े से साफ करना काफी मुश्किल होता है. अगर आपकी भी किचन की टाइल्स गंदी और चिपचिपी हो गई हैं तो यहां हम आपको इसे साफ करने के कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं. इन ट्रिक्स की मदद से आप टाइल्स को मिनटों में शीशे की तरह चमका सकते हैं.

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1. बेकिंग सोडा और सिरके का जादुई घोल

यह टाइल्स की जिद्दी चिकनाई और पीलेपन को हटाने का सबसे लोकप्रिय और असरदार तरीका है. तरीका: एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इस पेस्ट को टाइल्स के पीले और चिपचिपे हिस्सों पर अच्छी तरह लगा दें. इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह चिकनाई को काट सके. सफाई: इसके बाद एक नॉन-स्क्रैच स्क्रबर या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें और गीले कपड़े या साफ पानी से पोंछ लें.

2. डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी

रोजाना या हल्के-फुल्के तेल के जमने पर यह सबसे आसान तरीका है. तरीका: एक स्प्रे बोतल में गर्म पानी लें और उसमें 1-2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड (बर्तन धोने का साबुन) अच्छी तरह मिला लें.

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इस घोल को गंदी टाइल्स पर स्प्रे करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. सफाई: इसके बाद स्पंज या सूती कपड़े से साफ कर लें. गर्म पानी और डिशवॉश का यह संयोजन तुरंत तेल और ग्रीस को घोल देता है.

3. नींबू और नमक का देसी नुस्खा

नींबू में प्राकृतिक एसिड होता है जो पीले दागों और चिकनाई को आसानी से साफ कर देता है. तरीका: एक नींबू को बीच से काट लें और उसके ऊपर प्रचुर मात्रा में नमक छिड़क लें.

इस्तेमाल: अब इस नींबू को सीधे टाइल्स के दाग वाले हिस्से पर आहिस्ता-आहिस्ता रगड़ें. सफाई: कुछ देर रगड़ने के बाद टाइल्स को गीले कपड़े से साफ कर लें. इससे टाइल्स में चमक लौट आएगी और किचन में फ्रेश खुशबू भी बनी रहेगी.

4. बेकिंग सोडा और नींबू का पेस्ट

पुराने और कड़े पीले दागों के लिए यह बहुत असरदार है.

तरीका: 2 चम्मच बेकिंग सोडा में ताजा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इस्तेमाल: इसे टाइल्स पर लगाएं और रासायनिक प्रतिक्रिया होने दें. 10 मिनट बाद इसे स्क्रबर से साफ करके पानी से धो लें.

ये 2 टिप्स रखें याद

अगर आपको अपने किचन और घर के टाइल्स साफ रखने हैं तो रोज रात को खाना बनाने के बाद एक हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े में थोड़ा सा डिशवॉश लेकर किचन के और गैस के पीछे की टाइल्स को एक बार जरूर पोंछ लें, इससे कभी भी मोटी परत नहीं जमेगी.

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अगर आपकी किचन की दीवार या स्लैब पर नेचुरल मार्बल या ग्रेनाइट लगा है तो उस पर सीधे सिरके का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इसका एसिड मार्बल की चमक फीकी कर सकता है.

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