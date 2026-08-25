scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kitchen Tiles Cleaning: किचन के टाइल्स पर जम गए पीले दाग? इस घोल को पानी में मिलाकर करें साफ, सारी चिकनाई होगी छूमंतर

Kitchen Tiles Cleaning: अगर आपके किचन में भी गैस के पीछे लगी टाइल्स या किचन के बाकी हिस्सों की टाइल्स गंदी और पीली पड़ गई हैं तो यहां हम आपको उन्हें साफ करने के कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं.

Advertisement
X
किचन के टाइल्स ऐसे करें साफ (Photo: ITG)
किचन के टाइल्स ऐसे करें साफ (Photo: ITG)

Kitchen Tiles Cleaning: रसोई में खाना बनाते समय तेल, मसाले और भाप के छींटों के कारण टाइल्स पर धीरे-धीरे पीली परत और जिद्दी चिकनाई जम जाती है जिसे सामान्य पानी या कपड़े से साफ करना काफी मुश्किल होता है. अगर आपकी भी किचन की टाइल्स गंदी और चिपचिपी हो गई हैं तो यहां हम आपको इसे साफ करने के कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं. इन ट्रिक्स की मदद से आप टाइल्स को मिनटों में शीशे की तरह चमका सकते हैं.

1. बेकिंग सोडा और सिरके का जादुई घोल

यह टाइल्स की जिद्दी चिकनाई और पीलेपन को हटाने का सबसे लोकप्रिय और असरदार तरीका है. तरीका: एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.  

सम्बंधित ख़बरें

Anushka Ranjan-Aditya Seal (Photo: ITG)
150 IVF इंजेक्शन का दर्द झेलकर मां बनीं आलिया की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का रंजन, घर आईं Twins बेटियां, रखे प्यारे नाम
फराह खान के ये 3 हैक्स बनाएंगे पकोड़ों को एकदम सॉफ्ट (Photo-ITG)
फराह खान स्टाइल में बनाएं पंजाबी कढ़ी-पकौड़ा, मिलेगा लाजवाब स्वाद
बंगाल की फेमस राधावल्लभी पूरी रेसिपी (Photo-ITG)
नाश्ते में बनाएं बंगाल की कुरकुरी राधावल्लभी पूरी, स्वाद है लाजवाब
प्रोटीन के लिए खाएं गांवों की ये 5 देसी चीजें (Photo-ITG)
सप्लीमेंट नहीं! इन 5 देसी चीजों से पाएं नेचुरल प्रोटीन
Besan Chilla Recipe (Photo: ITG)
पकौड़ी का बचा बेसन न करें बर्बाद, 5 मिनट में बनाएं क्रिस्पी चीला

इस पेस्ट को टाइल्स के पीले और चिपचिपे हिस्सों पर अच्छी तरह लगा दें. इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह चिकनाई को काट सके.  सफाई: इसके बाद एक नॉन-स्क्रैच स्क्रबर या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें और गीले कपड़े या साफ पानी से पोंछ लें.

2. डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी

रोजाना या हल्के-फुल्के तेल के जमने पर यह सबसे आसान तरीका है.  तरीका: एक स्प्रे बोतल में गर्म पानी लें और उसमें 1-2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड (बर्तन धोने का साबुन) अच्छी तरह मिला लें.  

Advertisement

इस घोल को गंदी टाइल्स पर स्प्रे करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें.  सफाई: इसके बाद स्पंज या सूती कपड़े से साफ कर लें. गर्म पानी और डिशवॉश का यह संयोजन तुरंत तेल और ग्रीस को घोल देता है.

3. नींबू और नमक का देसी नुस्खा

नींबू में प्राकृतिक एसिड होता है जो पीले दागों और चिकनाई को आसानी से साफ कर देता है.  तरीका: एक नींबू को बीच से काट लें और उसके ऊपर प्रचुर मात्रा में नमक छिड़क लें.  

इस्तेमाल: अब इस नींबू को सीधे टाइल्स के दाग वाले हिस्से पर आहिस्ता-आहिस्ता रगड़ें.  सफाई: कुछ देर रगड़ने के बाद टाइल्स को गीले कपड़े से साफ कर लें. इससे टाइल्स में चमक लौट आएगी और किचन में फ्रेश खुशबू भी बनी रहेगी.

4. बेकिंग सोडा और नींबू का पेस्ट

पुराने और कड़े पीले दागों के लिए यह बहुत असरदार है.  

तरीका: 2 चम्मच बेकिंग सोडा में ताजा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें.  इस्तेमाल: इसे टाइल्स पर लगाएं और रासायनिक प्रतिक्रिया होने दें. 10 मिनट बाद इसे स्क्रबर से साफ करके पानी से धो लें.

ये 2 टिप्स रखें याद

अगर आपको अपने किचन और घर के टाइल्स साफ रखने हैं तो रोज रात को खाना बनाने के बाद एक हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े में थोड़ा सा डिशवॉश लेकर किचन के और गैस के पीछे की टाइल्स को एक बार जरूर पोंछ लें, इससे कभी भी मोटी परत नहीं जमेगी.  

Advertisement

अगर आपकी किचन की दीवार या स्लैब पर नेचुरल मार्बल या ग्रेनाइट लगा है तो उस पर सीधे सिरके का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इसका एसिड मार्बल की चमक फीकी कर सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी जर्सी पर क्यों चिपकाया टेप? सामने आया जर्सी नंबर 3 का दिलचस्प राज |
    पौराणिक कथाओं में भी था थॉर का हैमर! मार्वल ने ऐसे बदल दी पूरी कहानी |
    बिहार: 4.50 लाख में हुई थी नवजात की डील! आरोपी माता-पिता को मिले डेढ़ लाख, ऐसे हुआ खरीद-बिक्री का खुलासा |
    प्याज-चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच एक्शन में रेखा गुप्ता सरकार, बुलाई अहम बैठक |
    'आदिवासी कीड़े हैं... सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे' 16 किमी मार्च न‍िकाल छात्राओं ने बताया दर्द, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश |
    आसमान की बिजली करेगी धरती का एक्स-रे, 'थंडरक्वेक' बताएगा क्या है जमीन के नीचे |
    कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP-JDS का बड़ा प्लान, पदयात्रा से मिशन-2028 का दांव |
    वाराणसी: बारिश के बीच करंट ने ली जान, पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत |
    प्याज के दामों में लगी आग, एक्शन में आई सरकार, देखें जमीनी हालात |
    इलाज पर बहस के दौरान डॉक्टर से मारपीट, CCTV में कैद हुआ पूरा मामला
    Advertisement