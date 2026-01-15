scorecardresearch
 
'पाकिस्तानी' होना मुसीबत, इन 2 अंग्रेज ख‍िलाड़‍ियों को नहीं मिला भारत का VISA... टूटेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का सपना?

T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड टीम टेंशन में हैं, दरअसल, इसकी वजह है उनके पाकिस्तानी मूल के दो ख‍िलाड़‍ियों आद‍िल राश‍िद और रेहान अहमद को VISA ना मिल पाना... जानें पूरा मामला

आद‍िल राश‍िद और रेहान अहमद को अब तक भारत का वी‍जा नहीं मिला है (Photo: Getty)
इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान मूल के इंग्लिश स्पिनर्स आदिल राशिद और रेहान अहमद को अभी तक भारत का वीजा (VISA) नहीं मिला है. 

The Guardian की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तैयारी सीरीज के लिए टीम के साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आदिल और रेहान कब तक हैरी ब्रूक की कैप्टंसी वाली इंग्लिश टीम से जुड़ पाएंगे. यह स्थिति इंग्लैंड के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि दोनों स्पिनर T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं.

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी मूल के किसी इंग्लिश खिलाड़ी को भारत का वीजा मिलने में देरी हुई हो. भारत के पिछले इंग्लैंड दौरे पर ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को पहले टेस्ट से बाहर रहना पड़ा था. वे टीम के साथ UAE में थे, लेकिन वीजा प्रोसेस कंपलीट ना होने के कारण उन्हें लंदन वापस लौटना पड़ा था. इसके अलावा तेज गेंदबाज साकिब महमूद को भी पहले वीजा देरी का सामना करना पड़ा था. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी कनेक्शन पड़ा भारी, T20 वर्ल्ड कप के ल‍िए इस ख‍िलाड़ी को न‍हीं मिला भारत का VISA

हालांकि, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को भरोसा है कि आदिल राशिद और रेहान अहमद को जल्द ही भारत का वीजा मिल जाएगा. 

इंग्लैंड ने हाल ही में एशेज 2025-26 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से गंवाई थी. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान खिलाड़ियों की ऑफ-फील्ड गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठे हैं, जिनकी जांच जारी है. मौजूदा व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक को न्यूजीलैंड में एक नाइटक्लब बाउंसर से झगड़े के बाद ECB ने जुर्माना भी लगाया था.

मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान ब्रूक के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि इंग्लैंड टीम अच्छा प्रदर्शन करे और कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचे. ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था.

श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल
इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे और तीन T20I मैच खेलेगी. यह सीरीज 22 जनवरी से शुरू हो रही है. जिसके सभी मैच कोलंबो में होंगे. वहीं T20I सीरीज की शुरुआत 30 जनवरी से होगी. सभी T20I मैच पल्लेकेले में होंगे. 

T20 World Cup 2026 में इंग्लैंड का शेड्यूल
सीरीज का आखिरी मैच 3 फरवरी को होगा, जिसके बाद इंग्लैंड टीम भारत के लिए रवाना होगी. इंग्लैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उनके साथ नेपाल, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और इटली हैं.

8 फरवरी: नेपाल vs इंग्लैंड – वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
11 फरवरी: वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड – वानखेड़े स्टेडियम
14 फरवरी: बांग्लादेश vs इंग्लैंड – ईडन गार्डन्स, कोलकाता
16 फरवरी: इटली vs इंग्लैंड – ईडन गार्डन्स

अब सवाल यह है आदिल राशिद और रेहान अहमद समय रहते टीम से जुड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनकी मौजूदगी इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी के लिए बेहद अहम है.

 

