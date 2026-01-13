scorecardresearch
 
पाकिस्तानी कनेक्शन पड़ा भारी, T20 वर्ल्ड कप के ल‍िए इस ख‍िलाड़ी को न‍हीं मिला भारत का VISA

पाकिस्तान में जन्मे अमेरिका के तेज गेंदबाज अली खान को भारत का वीजा नहीं मिला है. 35 साल के इस क्रिकेटर ने मंगलवार (13 जनवरी) को इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना फोटो शेयर करते हुए लिखा – भारत का वीजा नहीं मिला लेकिन KFC जीत गया.

अली खान USA की टीम से खेलते हैं, लेकिन उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था (Photo: ITG)
India Visa Denied: पाकिस्तान में जन्मे अमेरिका के तेज गेंदबाज अली खान Ali Khan को भारत का वीजा नहीं मिला है. उन्होंने इसे लेकर इंस्टाग्राम पर दर्द जताया है. अली खान का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक शहर में हुआ था. फिलहाल वह अमेरिका की नेशनल टीम के अहम सदस्य हैं और कई बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं.

अली खान का USA टीम के लिए शानदार रिकॉर्ड रहा है. खान अब तक अमेरिका के लिए 15 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वनडे में उन्होंने 33 विकेट और टी20 में 16 विकेट चटकाए हैं. वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 में USA टीम का हिस्सा थे. इस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के खिलाफ ऋषभ पंत को आउट किया. पाकिस्तान के खिलाफ फखर जमां का विकेट लिया. 

ali khan insta
अली खान की इंस्टा स्टोरी

अली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना फोटो शेयर कर लिखा– भारत का वीजा नहीं मिला लेकिन KFC जीत गया. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी खेलेंगे?
अली खान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी USA टीम में चुना जाना तय माना जा रहा है. हालांकि, अब तक अमेर‍िकी टीम का ऐलान नहीं हुआ है. अली खान अब  तक 99 टी20 मैच खेल चुके हैं, इसमें वो 93 विकेट अपने नाम कर चुके हैं  इसके अलावा वह कोलकाता नाइटराइडर्स से भी जुड़े थे. उन्हें हैरी गुर्ने (Harry Gurney) के रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में हो रहा है. वर्ल्ड कप का आयोजन भारत के 5 शहरों अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होगा. वहीं श्रीलंका में 3 वेन्यू कोलंबो (RPS और SSC), पल्लेकेले में होगा. वहीं USA टीम Group A में है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नामीब‍िया, नीदरलैंड्स भी शामिल है. USA अपने 4 में से 3 मैच भारत में खेलेगा.

कब कब हैं USA के टी20 वर्ल्ड कप में मुकाबले? 
USA का पहला मुकाबला 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ होगा. इसके बाद 10 फरवरी को पाकिस्तान से कोलंबो में 13 और 15 फरवरी को चेन्नई में नीदरलैंड्स और नामीबिया से मुकाबले खेले जाएंगे.

 

