scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गॉल टेस्ट में शुभमन ग‍िल EXPOSE! 2 पार‍ियां, दोनों बार जयसूर्या के चक्रव्यूह में फंसे, क्या स्प‍िन खेलना भूले टीम इंड‍िया के कप्तान?

गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच जारी टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन ग‍िल दोनों पार‍ियों में प्रभात जयसूर्या की फ‍िरकी में फंसकर आउट हो गए. ऐसे में सवाल है कि स्प‍िन के ख‍िलाफ महारथी माने जाने वाले ग‍िल क्या श्रीलंका में जाकर कमजोर हो गए हैं.

Advertisement
X
गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन ग‍िल 16 रन बनाकर आउट हुए (Photo: Screengrab)
गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन ग‍िल 16 रन बनाकर आउट हुए (Photo: Screengrab)

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जारी है. श्रीलंका ने पहली पारी में खेलते हुए 284/10 का स्कोर बनाया. जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 462/10 का स्कोर बनाकर ऑलआउट हो गई. 

मंगलवार (18 अगस्त) को टेस्ट मैच का चौथा द‍िन रहा. भारतीय टीम दूसरी पारी खेल रही थी. दूसरी पारी में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन ग‍िल दूसरी पारी में महज 8 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर एलबीडब्लू हो गए. ग‍िल ने अपनी पारी में 20 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए. 

गौर करने वाली बात यह है कि कप्तान ग‍िल भारतीय टीम की पहली पारी में भी कोई खास योगदान नहीं कर सके थे और तब भी वो प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए थे. प्रभात ने उनको अपनी फ‍िरकी में फंसया और लाह‍िरु उडारा इगालागामागे ने कैच पकड़ ल‍िया. ग‍िल ने उस पहली पारी में 28 गेंदों पर 16 रन बनाए. ग‍िल ने दोनों पार‍ियों में 24 रन बनाए. 

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill
'शुभमन सुपरमैन’! हवा में तैरते कप्तान ने बदल दिया गॉल टेस्ट का रंग
Shubman Gill
गॉल में टीम इंडिया के कप्तान गिल ने फहराया तिरंगा
Shubhman Gill, Gautam Gambhir
गॉल में शुभमन गिल ने फहराया तिरंगा, गंभीर ने बजाईं तालियां
Devdutt Padikkal
गॉल टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम, पडिक्कल की नाबाद सेंचुरी
India vs Sri Lanka Test 2026
गुरनूर OUT, कृष्णा IN... टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 ग‍िल ने बताई

वैसे देखा जाए तो ग‍िल को स्प‍िन का शानदार ख‍िलाड़ी माना जाता है, लेकिन वह प्रभात जयूसर्या के सामने दोनों ही पार‍ियों में बेबस द‍िखे हैं. अब ग‍िल को कोलंबो में 23 अगस्त से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में खुद को साब‍ित करना होगा. 

Advertisement

गॉल टेस्ट में टीम इंड‍िया की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

गॉल टेस्ट में श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: लाहिरू उदारा, निशान फर्नांडो, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    झारखंड में परीक्षा रद्द होने के बाद भी छात्रों का आंदोलन जारी |
    IND vs SL: गॉल टेस्ट में दिखा ब्रोमांस, केएल राहुल ने पडिक्कल को पहले लगाया गले फिर किया 'KISS', सामने आया वीडियो |
    लखनऊ पुलिस-नगर निगम टीम पर हमला, गला दबाकर दारोगा को जान से मारने की कोशिश |
    पालघर में हिट एंड रन का Live Video, सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारकर भागा कार ड्राइवर |
    चंपत राय-अनिल मिश्रा को चढ़ावा चोरी में क्लीन चिट, SIT रिपोर्ट में गिरफ्तार 8 लोग ही माने गए दोषी |
    लिस्‍ट होते ही Crash हुआ ये स्‍टॉक, 20 फीसदी गिरा शेयर का भाव |
    16 साल के लड़के का वजन 275 किलो, मेटाडोर से पहुंचा अस्पताल; इलाज के बाद 50 किलो घटा वजन |
    Chana Dal Kofta Recipe: कटहल-पनीर के कोफ्ते छोड़िए! इस बार बनाएं चना दाल के कुरकुरे कोफ्ते, रेसिपी है आसान |
    बिहार में का बा? क्या छात्र आंदोलन रोकने के ल‍िए आज ही आएगा TRE-4 नोटिफिकेशन |
    कराची में हुई गधों की रेस, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे- पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है!
    Advertisement