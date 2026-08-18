दिल्ली और रांची के बाद बिहार में भी छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है. मंगलवार सुबह से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर TRE-4 शिक्षक भर्ती समेत लंबित परीक्षाओं के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं. लेकिन आंदोलन शुरू होते ही एक बड़ी खबर सामने आई है.

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सूत्रों के मुताबिक, BPSC आज शाम तक TRE-4 परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है. माना जा रहा है कि बिहार सरकार दिल्ली और झारखंड की तरह कोई बड़ा छात्र आंदोलन नहीं होने देना चाहती. इसी वजह से छात्रों की मुख्य मांग पर आज ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी बताई जा रही है.

अनशन पर बैठे अभ्यर्थी

छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थी गर्दनीबाग में डटे हुए हैं. उनकी साफ मांग है कि TRE-4 का विज्ञापन तुरंत जारी हो, सिंगल फेज परीक्षा हो और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें. अगर 5 दिनों में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई है.

अब नजरें BPSC और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं. अगर आज शाम तक विज्ञापन आ जाता है तो गर्दनीबाग का माहौल बदल सकता है. लेकिन अभ्यर्थी अभी भी सतर्क हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ वादा नहीं, आधिकारिक नोटिफिकेशन चाहिए. बिहार में युवाओं का इंतजार अब शाम तक खत्म होगा या फिर आंदोलन और तेज होगा, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है.

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गर्दनीबाग धरना स्थल पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि अगर आज शाम तक आधिकारिक विज्ञापन नहीं आया तो अनशन और तेज किया जाएगा. कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस नोटिफिकेशन चाहते हैं.

सूत्रों का दावा है कि सरकार दिल्ली और झारखंड के आंदोलनों से सबक लेते हुए जल्द फैसला लेना चाहती है, ताकि बिहार में कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो. BPSC और शिक्षा विभाग के बीच चर्चा चल रही बताई जा रही है. शाम तक की स्थिति तय करेगी कि गर्दनीबाग का आंदोलन शांत होता है या फिर और उग्र रूप लेता है. अभ्यर्थी अभी भी सतर्क मूड में हैं.

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