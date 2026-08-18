scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार में का बा? क्या छात्र आंदोलन रोकने के ल‍िए आज ही आएगा TRE-4 नोटिफिकेशन

पटना के गर्दनीबाग में मंगलवार सुबह से TRE-4 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए. लेकिन आंदोलन शुरू होते ही बड़ी अपडेट सामने आई. सूत्रों का दावा है कि BPSC आज शाम तक TRE-4 का विज्ञापन जारी कर सकता है. माना जा रहा है कि बिहार सरकार दिल्ली और झारखंड जैसे बड़े छात्र आंदोलन से बचना चाहती है.

Advertisement
X
पटना में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए एक प्रोटेस्ट की तस्वीर. (फोटो-PTI)
पटना में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए एक प्रोटेस्ट की तस्वीर. (फोटो-PTI)

दिल्ली और रांची के बाद बिहार में भी छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है. मंगलवार सुबह से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर TRE-4 शिक्षक भर्ती समेत लंबित परीक्षाओं के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं. लेकिन आंदोलन शुरू होते ही एक बड़ी खबर सामने आई है.

सूत्रों के मुताबिक, BPSC आज शाम तक TRE-4 परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है. माना जा रहा है कि बिहार सरकार दिल्ली और झारखंड की तरह कोई बड़ा छात्र आंदोलन नहीं होने देना चाहती. इसी वजह से छात्रों की मुख्य मांग पर आज ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी बताई जा रही है.

अनशन पर बैठे अभ्यर्थी

छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थी गर्दनीबाग में डटे हुए हैं. उनकी साफ मांग है कि TRE-4 का विज्ञापन तुरंत जारी हो, सिंगल फेज परीक्षा हो और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें. अगर 5 दिनों में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई है.

अब नजरें BPSC और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं. अगर आज शाम तक विज्ञापन आ जाता है तो गर्दनीबाग का माहौल बदल सकता है. लेकिन अभ्यर्थी अभी भी सतर्क हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ वादा नहीं, आधिकारिक नोटिफिकेशन चाहिए.  बिहार में युवाओं का इंतजार अब शाम तक खत्म होगा या फिर आंदोलन और तेज होगा, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है.

Advertisement

गर्दनीबाग धरना स्थल पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि अगर आज शाम तक आधिकारिक विज्ञापन नहीं आया तो अनशन और तेज किया जाएगा. कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस नोटिफिकेशन चाहते हैं.

सूत्रों का दावा है कि सरकार दिल्ली और झारखंड के आंदोलनों से सबक लेते हुए जल्द फैसला लेना चाहती है, ताकि बिहार में कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो. BPSC और शिक्षा विभाग के बीच चर्चा चल रही बताई जा रही है. शाम तक की स्थिति तय करेगी कि गर्दनीबाग का आंदोलन शांत होता है या फिर और उग्र रूप लेता है. अभ्यर्थी अभी भी सतर्क मूड में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    झारखंड में परीक्षा रद्द होने के बाद भी छात्रों का आंदोलन जारी |
    IND vs SL: गॉल टेस्ट में दिखा ब्रोमांस, केएल राहुल ने पडिक्कल को पहले लगाया गले फिर किया 'KISS', सामने आया वीडियो |
    लखनऊ पुलिस-नगर निगम टीम पर हमला, गला दबाकर दारोगा को जान से मारने की कोशिश |
    पालघर में हिट एंड रन का Live Video, सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारकर भागा कार ड्राइवर |
    चंपत राय-अनिल मिश्रा को चढ़ावा चोरी में क्लीन चिट, SIT रिपोर्ट में गिरफ्तार 8 लोग ही माने गए दोषी |
    लिस्‍ट होते ही Crash हुआ ये स्‍टॉक, 20 फीसदी गिरा शेयर का भाव |
    16 साल के लड़के का वजन 275 किलो, मेटाडोर से पहुंचा अस्पताल; इलाज के बाद 50 किलो घटा वजन |
    Chana Dal Kofta Recipe: कटहल-पनीर के कोफ्ते छोड़िए! इस बार बनाएं चना दाल के कुरकुरे कोफ्ते, रेसिपी है आसान |
    बिहार में का बा? क्या छात्र आंदोलन रोकने के ल‍िए आज ही आएगा TRE-4 नोटिफिकेशन |
    कराची में हुई गधों की रेस, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे- पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है!
    Advertisement