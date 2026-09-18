कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता दिल... ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान किया ऐसा काम, VIDEO

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मुकाबले में 127 रनों से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया. 17 सितंबर (गुरुवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 11 छक्के और 9 चौके की मदद से 34 बॉल पर 108 रन बनाए. अभिषेक ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई रिकॉर्ड्स टूट गए, लेकिन मैच के बाद एक ऐसा पल आया जिसने पूरी जीत को खास बना दिया.

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भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को ट्रॉफी सेलिब्रेशन में शामिल कर खेल भावना की शानदार मिसाल पेश की. ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान भारतीय कप्तान ने जादरान को मंच पर बुलाया. श्रेयस ने उन्हें भारतीय टीम के साथ ट्रॉफी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. इसके बाद जादरान भारतीय खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ विजेता तस्वीर में भी नजर आए.

Indian Captain Shreyas Iyer invited Afghanistan Captain Ibrahim Zadran to join the winning team group picture post match.#AFGvIND #INDvAFG pic.twitter.com/kfrOyc74Bg — Bashir Gharwal غروال (@bashir_gharwall) September 17, 2026

भारत के लिए यह सीरीज जीत का जश्न था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने इस मौके पर विपक्षी कप्तान को भी साथ खड़ा कर दिया. मैदान पर मुकाबला कितना भी कड़ा क्यों ना हो, मैच के बाद खिलाड़ियों के बीच सम्मान और दोस्ती की तस्वीर इस पल में साफ दिखाई दी. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी श्रेयस के इस कदम की सराहना की. उन्होंने विपक्षी कप्तान को भारतीय टीम की फोटो में शामिल करने को शानदार बताया. गावस्कर ने कहा कि यही वह तस्वीर है जो लंबे समय तक याद रहती है.

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फैन्स को याद आए रहाणे

श्रेयस अय्यर का यह कदम भारतीय क्रिकेट के एक पुराने वाकये की याद भी दिलाता है. जून 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ बेंगलुरु में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. वो मुकाबला अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि वह आईसीसी की 12वीं फुल मेम्बर टीम बनने के बाद अपना पहला टेस्ट खेल रही थी. भारत ने वो मैच पारी और 262 रन से जीता था.

𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊



Afghanistan Captain Ibrahim Zadran joins #TeamIndia and Captain Shreyas Iyer during the victory celebrations 🙌#AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/TniITU33z0 — BCCI (@BCCI) September 17, 2026

मैच के बाद तब कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अफगानी कप्तान असगर अफगान और उनकी टीम को भारतीय खिलाड़ियों के साथ विनिंग फोटोशूट के लिए बुलाया था. अब करीब आठ साल बाद अय्यर ने जादरान के साथ कुछ ऐसा ही किया. दोनों मौकों पर नतीजा भारत के पक्ष में रहा, लेकिन जीत के बाद विपक्षी टीम को सम्मान देने की परंपरा भी देखने को मिली.

इससे पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर दिया. भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में किसी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक रहा. उन्होंने रोहित शर्मा के 35 गेंदों में बनाए गए शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. संजू सैमसन (50 रन) ने भी लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाकर टीम के स्कोर को मजबूत किया. अभिषेक की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 221 रन बनाए.

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम शुरुआत से ही दबाव में रही. अक्षर पटेल ने रहमानुल्लाह गुरबाज और सेदिकुल्लाह अटल को पावरप्ले में आउट किया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने दरविश रसूली को शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया. यश ठाकुर ने छठे ओवर में इब्राहिम जादरान का विकेट लेकर अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दीं. नीतीश कुमार रेड्डी ने भी तीन विकेट लेकर टीम की वापसी की राह पूरी तरह बंद कर दी. अफगानिस्तान की पूरी टीम 14.1 ओवर्स में 94 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत ने 127 रनों से मुकाबला जीत लिया.

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