'अपनी मां की सलाह पर कायम हूं...', शोएब अख्तर बनेंगे पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर? अफवाहों पर 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' ने तोड़ी चुप्पी

पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव की अटकलों के बीच पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर अख्तर ने पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर बनने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. अख्तर ने साफ कर दिया कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ किसी भी भूमिका में जुड़ने की कोई इच्छा नहीं है.

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दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 0-3 से मिली करारी हार के बाद पीसीबी में बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी. टीम के कोचिंग स्टाफ और चयन समिति में फेरबदल की अटकलों के बीच शोएब अख्तर का नाम भी सामने आया. पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया कि पूर्व तेज गेंदबाज को चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

मां की सलाह पर कायम हैं अख्तर

हालांकि, शोएब अख्तर ने इन खबरों पर विराम लगाते हुए इन्हें महज अटकलें बताया है. पाकिस्तान के एक लाइव टीवी कार्यक्रम में उनसे जब इस बारे में सीधे सवाल किया गया तो अख्तर ने कहा कि पीसीबी में किसी पद पर आने की उनकी कोई योजना नहीं है. पीटीवी स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान एंकर ने अख्तर को उनके पुराने बयान की याद दिलाई. एंकर ने बताया कि अख्तर की मां ने उन्हें पीसीबी और पाकिस्तान की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी. इस पर पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि वह आज भी अपनी मां की सलाह पर कायम हैं.

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शोएब अख्तर ने कहा, 'ऐसा कुछ भी नहीं है. जो कुछ कहा जा रहा है, वह सिर्फ अटकलें हैं. मैं अपने बयान पर कायम हूं और उसी सलाह पर चल रहा हूं. चीफ सेलेक्टर बनने को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. यह सब फर्जी है. मेरी पीसीबी में जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता हूं.'

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शोएब अख्तर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से चीफ सेलेक्टर की भूमिका को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि वह फिलहाल निजी यात्रा पर ह्यूस्टन में हैं. पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार प्रशासनिक और टीम स्तर पर बदलाव देखने को मिले हैं. कप्तानों, कोचों और चयनकर्ताओं में कई बार फेरबदल हुआ है. इसी वजह से शोएब अख्तर का नाम सामने आने के बाद इन खबरों को काफी तूल मिला.

शोएब अख्तर ने यह भी साफ किया कि वह पाकिस्तान क्रिकेट की मदद जरूर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पीसीबी में किसी पद पर बैठना जरूरी नहीं है. उनका मानना है कि क्रिकेट की सेवा करने के कई दूसरे रास्ते भी हैं. अख्तर ने कहा, "मैं पाकिस्तान क्रिकेट की सेवा करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह काम कई दूसरे तरीकों से कर सकता हूं.'

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पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया गया था कि शोएब अख्तर ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम की स्थिति और उसे बेहतर बनाने के तरीकों को लेकर चर्चा हुई थी. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि हाल के महीनों में अख्तर और नकवी के रिश्तों में सुधार आया है. अख्तर के बड़े भाई के निधन के बाद नकवी द्वारा उनसे संपर्क किए जाने की बात भी सामने आई थी.

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