एकतरफा प्यार में हैवान बना सीनियर, 11वीं की छात्रा का किया अपहरण: बोलेरो से जंगल ले गया, रातभर रखा

गुमला में स्कूल से घर लौट रही 11वीं कक्षा की 18 वर्षीय छात्रा को बोलेरो वाहन से एक तरफा प्यार में अगवा करने का मामला सामने आया है. सीनियर ने एकतरफा प्यार में खौफनाक कदम उठाया और पहले से प्लानिंग करके एक बोलेरो भी मंगवा लिया. स्कूल से छात्रा के निकलते ही उसे बोलेरो में बैठाकर अरंगी जंगल ले गया. वहां उसे रात भर रखा गया. आरोपी के साथ उसके अन्य साथी भी मौजूद थे.

और पढ़ें

दरअसल, जब छात्रा को अगवा किया गया, तब उसके दो दोस्त भी साथ थे. उन्होंने छात्रा के परिजनों को सूचना दी. इसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी सिसई थाना को दी.

घटना की सूचना मिलते ही सिसई पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रा को सुबह करीब चार बजे अरंगी जंगल से सकुशल बरामद कर लिया. परिजन ने थाने को सूचना दी और लिखित रूप से मामला दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी बिरिया उरांव को गिरफ्तार किया.

उसकी निशानदेही पर घटना में शामिल चार अन्य युवकों को अरंगी कच्चापारा स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त बोलेरो भी जब्त की है. पुलिस के अनुसार, छात्रा नागफेनी-पोढ़ा के बीच से स्कूल से घर लौट रही थी. इसी दौरान बिरिया उरांव ने चार साथियों के साथ मिलकर उसे कथित रूप से बोलेरो में बैठाया और अरंगी जंगल ले गया, जहां उसे रातभर रखा गया.

Advertisement

इन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में बिरिया उरांव, मुन्ना उरांव, बीरेंद्र उरांव, राजेश उरांव और आशीष लोहरा शामिल हैं. वहीं, थानेदार नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है. एक ही स्कूल के आरोपी और छात्रा थे. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----