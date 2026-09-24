'गोंधल' की ऑस्कर एंट्री पर अनुराग कश्यप ने उठाए सवाल, डायरेक्टर की दो टूक, लिखा- देश को निराश...

मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर गोंधल को लेकर नया विवाद छिड़ गया है. ये मूवी 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है. लेकिन फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का मानना है कि भारत अक्सर ऑस्कर के लिए गलत फिल्मों को चुनता है. उनके हिसाब से द लंचबॉक्स और ऑल वी इमैजिन ऐज लाइट जैसी फिल्मों को भेजा जाना चाहिए था. अनुराग की बातों पर अब गोंधल के डायरेक्टर संतोष दावखर ने तीखा रिएक्शन दिया है.

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गोंधल के डायरेक्टर का जवाब

डायरेक्टर संतोष दावखर ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा कि वो अनुराग कश्यप और उनकी फिल्मों का बहुत सम्मान करते हैं. 26 अप्रैल की रात 11.55 बजे बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में उन्होंने अनुराग कश्यप से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी फिल्म के बारे में बताया था. उस समय अनुराग ने कहा था कि उन्होंने न तो फिल्म के बारे में सुना है और न ही उसे देखा है. लेकिन वो इसे जरूर देखेंगे. इसके बाद से ये फिल्म ना ही पब्लिक के लिए उपलब्ध हुई. ना ही इसकी मुंबई में स्क्रीनिंग हुई.

संतोष दावखर ने दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि फिल्म देखे बिना उस पर कोई राय न बनाएं. उन्होंने कहा कि गोंधल एक नए फिल्ममेकर ने बनाई है. जो आउटसाइडर है. ये उनकी डेब्यू फिल्म है. जिसमें मराठी संस्कृति को ग्लोबल अपील के साथ पेश करने की कोशिश की गई है. ये फिल्म ओटीटी के लिए नहीं, बल्कि बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है. उन्होंने आश्वासन दिलाया कि गोंधल की टीम अपनी जिम्मेदारी समझती है. वो देश के लोगों को निराश नहीं करेगी. संतोष ने दर्शकों को कहा कि जब वो फिल्म इसे री-रिलीज करेंगे तब लोग प्यार से इसे अपनाएं और उनका साथ दें.

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अनुराग कश्यप ने क्या कहा था?

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में अनुराग कश्यप से पूछा गया कि भारत ऑस्कर में अब तक खास प्रभाव क्यों नहीं छोड़ पाया है? उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिल्कुल गलत फिल्मों को सलेक्ट करते हैं. हमारे पास द लंचबॉक्स और ऑल वी इमैजिन ऐज लाइट जैसी सही फिल्मों को चुनने का मौका था, लेकिन हमने उसे गंवा दिया. अनुराग के मुताबिक, फिल्मों के चयन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा राजनीति होती है. इस साल ऑस्कर में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. इंटरनेशनल एंट्रीज को मात देना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि गोंधल को लेकर अभी कोई राय देना जल्दबाजी होगी. क्योंकि उन्होंने गोंधल और ऑस्कर के लिए भेजी गईं दूसरी फिल्मों को अभी तक देखा नहीं है.

अनुराग का कहना है कि ऑस्कर जाने से पहले मूवी की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होनी चाहिए. या फिर साल के आखिर तक उसका अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो या कोई अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर मिला हो. गोंधल को सबसे पहले फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जाना चाहिए था. ये इस फिल्म का पहला स्टेप होता. वरना स्क्रीनिंग और विज्ञापन पर खर्च किया गया पैसा बेकार जा सकता है.

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