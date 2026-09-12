धर्मेंद्र ने किस मजबूरी में की B ग्रेड फिल्में? रोमांटिक सीन देख गुस्साए थे सनी देओल, डायरेक्टर को पीटा!

इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र को लेकर एक किस्सा काफी वायरल है. उस दौर में खबरें थीं कि एक्टर अपने करियर के एक फेज में बी और सी ग्रेड फिल्में करने लगे थे. सुनने में आया था कि वो हर दिन के 1 लाख रुपये चार्ज करते थे. इसमें कितनी सच्चाई है इसका खुलासा नेशनल अवॉर्ड विनर राइटर रणबीर पुष्प ने किया है. रणबीर ने अपने करियर में 50 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी लिखी है. उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कमल हासन जैसे बड़े स्टार्स संग काम किया है.

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सनी को आया गुस्सा, डायरेक्टर को पीटा

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में रणबीर पुष्प ने हीमैन धर्मेंद्र को लेकर किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कैसे पिता के सीन के साथ छेड़छाड़ होने पर सनी ने डायरेक्टर कांति शाह को मारा था. रणबीर ने कहा- कांति शाह ने एक्शन का सीन रोमांस में कंवर्ट कर दिया था. जब इस बारे में सनी देओल को पता लगा तो उन्होंने जाकर कांति शाह को मारा था. सनी ने अपने पिता धर्मेंद्र को कहा था कि आप ऐसी फिल्में नहीं करोगे.

रणबीर पुष्प ने कहा- पता नहीं ऐसा क्या था जो धर्मेंद्र को B, C ग्रेड की फिल्में करनी पड़ गई थीं. उसका कोई मतलब नहीं था. वो जेंटलमैन एक्टर थे. उनकी एक इज्जत थी. उन्होंने हमेशा रिश्ते निभाए. धर्मेंद्र से जुड़ा ये किस्सा अखबारों में भी पढ़ने को मिला था.

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धर्मेंद्र ने क्यों की B-ग्रेड फिल्में?

राइटर से पूछा गया क्योंकि धर्मेंद्र ने बी-ग्रेड फिल्में की होंगी? जवाब में रणबीर ने कहा- शायद जब उनके सामने कहानी को प्रेजेंट किया गया होगा तब सीन दूसरा होगा. लेकिन जब फिल्म बनी तो उन्हें पता चला होगा कि ये उस क्लास की फिल्म नहीं है. डायरेक्टर ने बढ़ा-चढ़ाकर बातें की होंगी. ऑरा क्रिएट किया होगा. लेकिन शूट किया तो अलग निकला होगा. रणबीर ने कहा कि उस दौरान मेरी धर्म जी से ज्यादा बात नहीं होती थी. वो कहते हैं- कई बार आदमी भोलेपन में भी ये काम कर देता है. किसी पुराने आदमी ने कहा कि 2-4 सीन कर दो, तो उन्होंने कर दिया होगा.

कौन हैं कांति शाह?

कांति शाह जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीनराइटर हैं. उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ बी-ग्रेड फिल्में बनाई हैं. कांति ने मार धाड़, बसंती तांगेवाली, मुन्नी बाई, जरूरत, दरवाजा जैसी फिल्में बनाई हैं.



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