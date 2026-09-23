Mangal Gochar 2026: कल से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, 24 दिनों तक मंगल बरसाएंगे कृपा

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति मंगल का स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साहस, पराक्रम, ऊर्जा और भूमि के कारक मंगल ग्रह जल्द ही अपनी चाल में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. पंचांग के अनुसार, 24 सितंबर 2026 की सुबह 05 बजकर 50 मिनट पर मंगल ग्रह न्याय के देवता शनि के नक्षत्र (पुष्य नक्षत्र) में प्रवेश करेंगे. मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आने वाले 24 दिनों यानी 17 अक्टूबर 2026 की दोपहर तक रहेगा. शनि के नक्षत्र में मंगल का यह गोचर कुछ चुनिंदा राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और जबरदस्त लाभ लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए शानदार रहने वाला है.

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किन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में मंगल का यह गोचर बेहद लाभकारी साबित होगा. जो लोग व्यापार या बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान कोई बड़ा आर्थिक मुनाफा मिल सकता है. अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है. इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल बनेगा. निवेश के लिए भी यह समय अनुकूल है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. धन लाभ के नए और बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे. करियर या व्यापार में बनाई गई आपकी नई योजनाएं सफल होंगी. विरोधी परास्त होंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

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मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह अवधि राहत भरी और सुखद रहने वाली है. अगर जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन या विवाद चल रहा था, तो अब वह धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा. आपसी रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

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