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यूपी में मानसून की री-एंट्री: 25 से 27 सितंबर तक इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट, 60 KM/h की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

UP Weather Alert: यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) लखनऊ ने अलर्ट जारी करते हुए पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अगले 4-5 दिनों तक गरज-चमक, तेज आंधी और भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

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यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज (Photo- PTI)
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज (Photo- PTI)

उत्तर प्रदेश में सितंबर के अंत में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी प्रभाव आधारित पूर्वानुमान के अनुसार, 24 से 27 सितंबर के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं से नुकसान को लेकर लोगों व किसानों को सचेत रहने की सलाह दी है.   

पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का पूर्वानुमान

23 और 24 सितंबर को पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर और पश्चिमी यूपी में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं. इसके बाद 25 से 27 सितंबर के बीच राज्य भर में मानसून का असर व्यापक रहेगा, जहां लगभग सभी स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं और 30 से 40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है.

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इन जिलों के लिए भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 25 सितंबर को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, सीतापुर, हरदोई, गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में 40-50 किमी/घंटे (झोंको में 60 किमी/घंटे) की गति से चलने वाली तूफानी हवाओं और भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है.

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किसानों और आम जनता के लिए विशेष एडवाइजरी

भारी बारिश और आंधी के कारण गन्ने, खरीफ मक्का, धान, पपीते और केले की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में जल निकासी की नालियां साफ रखने, तेज हवाओं के दौरान सिंचाई रोकने और फसलों को सहारा देने की सलाह दी है. आम जनता को सलाह दी गई है कि वज्रपात के समय पेड़ों के नीचे आश्रय न लें, जर्जर मकानों व निचले जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर 'दामिनी' और 'मौसम' ऐप का उपयोग करें.

सीतापुर में बड़ा हादसा 

इस बीच सीतापुर की पंजाबी धर्मशाला में बारिश के कारण छज्जे पर तनी पॉलिथीन में पानी भर गया, जिससे बढ़े वजन के कारण छज्जा भरभराकर गिर पड़ा. इस दर्दनाक हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.   

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे घायलों को तुरंत बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. सूचना मिलते ही डीएम और एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया और हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.  

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