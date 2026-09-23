Udta Teer Trailer Review: पाकिस्तानी जासूस बना हिंदुस्तानी देशभक्त! मजेदार है आयुष्मान खुराना की उड़ता तीर

एक तरफ ‘धुरंधर’ का हमजा पाकिस्तान में घुसकर तहलका मचा रहा है, तो अब आयुष्मान खुराना ‘उड़ता तीर’ बनकर ऐसी एंट्री मार रहे हैं कि कहानी ही उलटी पड़ जाती है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पहली झलक में ही साफ है कि यहां जासूसी, देशभक्ति और पाकिस्तान-भारत वाला पूरा मसाला तो है, लेकिन अंदाज एकदम कॉमेडी का है.

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ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे डायलॉग से होती है- ‘ये हिंदुस्तानी हमारे यहां एक के बाद एक जासूस भेजे ही जा रहे हैं... लेकिन अब हमारी बारी है.’ इसे सुनते ही ‘धुरंधर’ की याद आना लाजमी है. मगर इसके बाद कहानी ऐसा यू-टर्न लेती है कि जासूस खुद ही ‘मिशन’ के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है.

पाकिस्तान ने भेजा जासूस, भारत ने बना दिया देशभक्त!

आयुष्मान खुराना फिल्म में पाकिस्तानी जासूस बने हैं. मिशन के तहत वह भारत आते हैं, लेकिन यहां मामला ऐसा बिगड़ता है कि उनकी याददाश्त चली जाती है. अब जनाब को याद ही नहीं कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने आए थे. उल्टा भारत में रहते-रहते उनके अंदर देशभक्ति का ऐसा कीड़ा जागता है कि वह खुद को हिंदुस्तानी समझने लगते हैं. पाकिस्तान ने जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेजा था, वही आदमी भारत का भक्त बनकर घूमने लगता है.

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जिसे पाकिस्तान ने ‘उड़ता तीर’ बनाकर भारत भेजा, वही घूम-फिरकर पाकिस्तान को ही चुभने लगता है. और यहीं से शुरू होती है असली कॉमेडी.

‘धुरंधर’ का जवाब या ‘धुरंधर’ का ‘भुलंदर’?

ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी तुलना ‘धुरंधर’ से होने लगी है. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा-‘धुरंधर जब भुलंदर बन जाए.' वहीं एक और कमेंट में कहा गया-‘जब हमजा वापस जसकीरत बन जाए.’ रणवीर सिंह के ‘हमजा’ वाले सीरियस स्पाई अवतार के सामने आयुष्मान का किरदार एकदम उल्टा ट्रैक पकड़ता दिखाई दे रहा है.

एक तरफ जहां ‘धुरंधर’ का टोन हार्ड और सीरियस है, वहीं ‘उड़ता तीर’ उसी तरह के जासूसी सेटअप को उठाकर उसमें कॉमेडी का तड़का लगा रही है.

आयुष्मान फिर अपने कॉमेडी वाले रंग में

आयुष्मान खुराना जब कॉमेडी मोड में आते हैं तो उनका अंदाज अलग ही रंग दिखाता है. ‘उड़ता तीर’ के ट्रेलर में भी उनकी टाइमिंग और मासूमियत वाले एक्सप्रेशन खूब हंसाते हैं. खास बात ये है कि उनका किरदार खुद नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है. दर्शकों को पूरी सच्चाई पता है, लेकिन किरदार अपनी ही कहानी से अनजान है. यही ‘ड्रामैटिक आयरनी’ फिल्म की कॉमेडी को और मजेदार बना रही है.

सारा अली खान बनीं आयुष्मान की लव इंटरेस्ट या है कोई ट्विस्ट!

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फिल्म में सारा अली खान आयुष्मान की लव इंटरेस्ट के रोल में हैं. ट्रेलर में दोनों की केमिस्ट्री के साथ रोमांस का तड़का भी देखने को मिलता है. मतलब जासूसी मिशन के बीच इश्क भी है और देशभक्ति भी. ऊपर से आयुष्मान की भूली हुई याददाश्त- मसाला पैकेज पूरा तैयार है.

फिल्म में गुलशन ग्रोवर और राम कपूर पाकिस्तानी हुकूमत से जुड़े किरदारों में नजर आ रहे हैं. दोनों का अंदाज ट्रेलर में काफी दिलचस्प दिखता है. इसके अलावा ‘धुरंधर’ में लुल्ली डकैत का किरदार निभाने वाले नसीम मुगल भी नजर आएंगे. ‘F.I.R.’ फेम संदीप आनंद भी अहम भूमिका में हैं. और सबसे भावुक करने वाली बात- दिवंगत एक्टर मुकुल देव की यह आखिरी फिल्मों में से एक है. ट्रेलर में वह आतंकवादी के किरदार में दिखाई देते हैं.

कॉमेडी, रोमांस, देशभक्ति… सब एक ट्रेलर में

ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत यही लगती है कि फिल्म खुद को सिर्फ स्पाई थ्रिलर बनाकर नहीं बेच रही. यहां कॉमेडी है, रोमांस है, देशभक्ति है, पाकिस्तान वाला जासूसी एंगल है और खूब सारे पंच हैं. कहानी भी पहली नजर में कुछ फ्रेश लगती है. खासकर वह कॉन्सेप्ट कि एक पाकिस्तानी जासूस भारत आकर अपनी याददाश्त खो देता है और फिर खुद को हिंदुस्तानी समझने लगता है- इसमें कॉमेडी के लिए काफी गुंजाइश है.

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ट्रेलर ने बढ़ाई फिल्म से उम्मीदें

पूरे ट्रेलर में जिस तरह पंचलाइन और सिचुएशनल कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है, उससे लगता है कि मेकर्स ने जासूसी की गंभीर दुनिया को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करने की कोशिश की है.

आयुष्मान का कॉमेडी अवतार, सारा का रोमांस, गुलशन ग्रोवर और राम कपूर जैसे कलाकार और ऊपर से ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों के बीच एक मजेदार पैरोडी-जैसी फील-ट्रेलर ने रिलीज से पहले ही चर्चा जरूर पैदा कर दी है. अब देखना होगा कि ट्रेलर में दिखाई गई ये पंचलाइन और कॉमेडी पूरी फिल्म में भी उतनी ही जानदार रहती है या नहीं.

‘उड़ता तीर’ का निर्देशन आकाश कौशिक ने किया है और फिल्म धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी है. फिल्म 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिलहाल ट्रेलर देखकर इतना तो कहा जा सकता ह- ‘धुरंधर’ में जहां जासूस मिशन पर निकला था, यहां जासूस ही अपना मिशन भूल गया है.

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