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AUS vs BAN 1st Test Highlights: बांग्लादेश की डार्विन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, मेजबान ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित, मिराज-महमूद ने मचाया कहर

बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर टेस्ट मैच में हराया है. इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 2003 में दो टेस्ट खेले थे और दोनों में हार मिली थी. यानी 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने पहुंची बांग्लादेशी टीम ने इस बार इतिहास बदल दिया.

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डार्विन में मेहदी हसन मिराज का हरफनमौला प्रदर्शन. (Photo: Getty Images/Cricket Australia)
डार्विन में मेहदी हसन मिराज का हरफनमौला प्रदर्शन. (Photo: Getty Images/Cricket Australia)

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस मुकाबले में बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. बांग्लादेशी टीम को जीत के लिए 57 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने चौथे दिन के दूसरे सेशन में हासिल कर लिया. बांग्लादेश की जीत के हीरो तेज गेंदबाज हसन महमूद और ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज रहे. महमूद ने इस मैच में कुल 9 विकेट झटके. वहीं मिराज ने 65 रन बनाने के साथ-साथ पांच विकेट भी अपने नाम किए.

बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में यह पहली टेस्ट जीत रही. इससे पहले बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट मैच खेले थे, उसमें उसे हार का सामना पड़ा था. वो दोनों मुकाबले बांग्लादेश ने 2003 के दौरे पर खेले थे. बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार पराजित किया है.

इससे पहले उसने अगस्त 2017 में मीरपुर टेस्ट में कंगारू टीम पर 20 रनों से जीत हासिल की थी. बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक सात टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की. जबकि बांग्लादेश ने दो मुकाबले जीते. टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा.

कैमरन ग्रीन का शतक काम नहीं आया
मुकाबले के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी के स्कोर 161/4 से आगे खेलना शुरू किया. मेहदी हसन मिराज ने पहले ही सेशन में एलेक्स कैरी (30 रन), ब्यू वेबस्टर (5 रन) और पैट कमिंस (8 रन) को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर दी. कैमरन ग्रीन हालांकि विकेटों के पतझड़ के बीच क्रीज पर डटे रहे. ग्रीन ने 4 चौके और एक छक्के की मदद से 201 गेंदों पर 104 रन बनाए. ग्रीन के टेस्ट करियर का ये तीसरा शतक रहा.

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मिचेल स्टार्क (18 रन) ने भी क्रीज पर टिकने की कोशिश की, लेकिन तस्कीन अहमद ने उनकी इनिंग्स का अंत कर दिया. कैमरन ग्रीन नौवें विकेट के रूप में आउट हुए. ग्रीन को हसन महमूद ने बोल्ड किया. इसके बाद नाथन लायन (15 रन) को मेहदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट कर कंगारू टीम की पारी 284 रनों पर समेट दी. मिराज ने दूसरी पारी में पांच विकेट झटके, जबकि महमूद को तीन सफलताएं हासिल हुईं. तस्कीन अहमद और तैजुल इस्लाम ने एक-एक विकेट हासिल किया.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली पारी में सिर्फ 198 रन बनाए थे. स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 71 रनों का योगदान दिया था. बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 6 विकेट झटके. वहीं इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद को दो-दो सफलताएं हासिल हुई थीं. 

जवाब में बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 426 रन बना दिए. पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 228 रनों की बड़ी लीड मिली. सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने शानदार 101 रन बनाए. वहीं कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (84) और मेहदी हसन मिराज (65 रन) ने भी बल्ले से उपयोगी प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने छह विकेट चटकाए. जबकि मिचेल स्टार्क को दो सफलताएं हासिल हुईं.

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