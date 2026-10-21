म्यूज‍िक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हैं. काव्या मारन आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और सहमाल‍िक हैं.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नवंबर 2026 में ग्रीस में शादी कर सकते हैं. फिल्मी रिपोर्ट्स में शादी की संभावित तारीख 10 या 11 नवंबर बताई गई है. हालांकि, ग्रीस को चुनने के पीछे कपल की आधिकारिक वजह सामने आने की पुष्टि नहीं है. ऐसे में इस खूबसूरत देश की वे खासियतें जानना दिलचस्प है, जो इसे ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाती हैं.

1- ग्रीस में शादी करने के पीछे क्या हैं खास वजहें?

र‍िपोर्ट के मुताब‍िक- ग्रीस सफेद इमारतों और खूबसूरत समुद्री बीच के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती शादी की रस्मों और तस्वीरों के लिए शानदार बैकग्राउंड तैयार करती है. इसके अलावा, यहां लग्जरी रिसॉर्ट और प्राइवेट विला भी हैं, जहां शादी के कार्यक्रम और पार्टियां आयोजित की जा सकती हैं.

विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा आकर्षण प्राइवेसी भी है. सेलिब्रिटी कपल अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ कुछ दिन सुकून से बिता सकते हैं और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर शादी का जश्न मना सकते हैं.

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2- सैंटोरिनी और मायकोनोस का रोमांटिक अंदाज

ग्रीस के द्वीप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खास पहचान रखते हैं. इनमें सैंटोरिनी (Santorini) का नाम प्रमुख है. सफेद घर, नीले गुंबद वाले चर्च और एजियन सागर (Aegean Sea) के ऊपर डूबते सूरज का नजारा इस जगह को बेहद आकर्षक बनाता है. यहां चट्टानों पर बने होटल और समुद्र के शानदार दृश्य रोमांटिक माहौल तैयार करते हैं.

वहीं, मायकोनोस (Mykonos) अपने खूबसूरत बीच, संकरी गलियों, लग्जरी रिसॉर्ट और रौनक भरे माहौल के लिए जाना जाता है. समुद्र के किनारे शानदार समारोह और भव्य पार्टी की चाह रखने वाले कपल के लिए यह भी एक लोकप्रिय विकल्प है.

3- इतिहास, वास्तुकला और खाने का भी खास आकर्षण

ग्रीस की खूबसूरती सिर्फ समुद्र तटों और द्वीपों तक सीमित नहीं है. यहां का इतिहास और वास्तुकला भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. राजधानी एथेंस में एक्रोपोलिस (Acropolis) और पार्थेनन (Parthenon) जैसे ऐतिहासिक स्थल प्राचीन यूनानी सभ्यता की झलक दिखाते हैं. इसके अलावा, पुराने कस्बे, ऐतिहासिक इमारतें और पहाड़ी इलाके भी यहां घूमने के आकर्षण हैं.

ग्रीस का खानपान भी इसकी खासियत है. यहां के पारंपरिक व्यंजनों में ऑलिव ऑयल, जैतून, चीज और सीफूड का खास इस्तेमाल होता है.

काव्या-अनिरुद्ध की शादी से ग्रीस चर्चा में

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर सामने आई खबरों ने ग्रीस को एक बार फिर लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर चर्चा में ला दिया है. खूबसूरत नजारे, शानदार मेहमाननवाजी, समृद्ध इतिहास और मेडिटेरेनियन माहौल इसे यादगार समारोह के लिए आकर्षक बनाते हैं. हालांकि, कपल की शादी की तारीख और ग्रीस चुनने के कारणों पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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