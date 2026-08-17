VIDEO: 'सिर्फ फोटो के लिए बुलाना था तो बता देते...', स्कूल के अंदर हुई ऐसी हरकत कि आगबबूला हो गए कपिल देव, लगाई फटकार

भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले कपिल देव फैन्स के बीच एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक स्कूल में पहुंचे कपिल देव की नाराजगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कपिल देव स्कूल में कार्यक्रम के दौरान फैली अव्यवस्था को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और मंच से ही स्कूल प्रबंधन की क्लास लगा दी. सोशल मीडिया पर कपिल देव का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर फैन्स भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
वायरल वीडियो में कपिल देव मंच पर मौजूद छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए बेहद सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्कूल जैसे संस्थान में किसी भी तरह की अव्यवस्था होना बेहद चिंताजनक है. कपिल देव ने इस व्यवस्था में पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य पर भी चिंता जाहिर की.
Kapil Dev paaji reportedly got Furious. He was called at independence day celebration in a school where there was no fan and proper arrangements.
No proper timings and schedule. He had to wait a long and nothing was organized.
People reportedly was just having photoshoot and… pic.twitter.com/MaASjIWQUR— Sunil Gavaskar (@virender_swag) August 16, 2026
कपिल देव ने लगाई स्कूल प्रबंधक की क्लास
उन्होंने कहा कि स्कूल में कोई सिस्टम ही नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? कम ऑन गाइज, एक शिक्षक बहुत ही अहम व्यक्ति होता है. कपिल देव का मानना है कि जिस जगह बच्चों को अनुशासन और कायदे सिखाए जाते हैं. वहां इस तरह की ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती. कपिल देव ने अपनी पूरी बातचीत के दौरान अनुशासन पर जोर दिया और शिक्षकों से स्थिति को सुधारने की अपील भी की.
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फोटो के लिए ही बुलाना था तो पहले बता देते
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि अगर उन्हें पहले ही बता दिया जाता कि उन्हें सिर्फ फोटो सेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो वह उसी हिसाब से अपना समय तय करते. उन्होंने देसी और ठेठ अंदाज में कहा कि मेरे को बता देते कि यह सिर्फ फोटोग्राफ के लिए आना है तो मैं अलग से टाइम देता. कुछ कायदे होने चाहिए.
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फैन्स दे रहे हैं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
कपिल देव का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं. यूजर्स का कहना है कि कपिल देव ने कोई गलत बात नहीं कही है. वीआईपी कल्चर या सिर्फ औपचारिकता निभाने के बजाय किसी भी इवेंट में अनुशासन और सिस्टम का होना जरूरी है. खासकर जब बात स्कूल की हो और वहां शिक्षक मौजूद हों तो उनका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए.