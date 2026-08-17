BJP की नई टीम में यूपी का दबदबा, ओबीसी चेहरों की भरमार, प्रदेश से 8 नाम

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम का ऐलान कर दिया है. नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है. 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में प्रदेश से जुड़े कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलना राजनीतिक तौर पर खासा अहम माना जा रहा है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, सचिव और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष तक यूपी की मौजूदगी दिखाई दे रही है. कुल आठ बड़े पदों में तीन ओबीसी एक ब्राह्मण 1 पारसी, 2 मुसलमान और एक दलित को जगह मिली है.

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राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी यूपी के दो नेताओं को

बीजेपी की नई टीम में उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला माना जाता है. ऐसे में यूपी से दो नेताओं को इस स्तर पर जिम्मेदारी मिलना प्रदेश के लिहाज से अहम है. रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती है. बीजेपी का कुर्मी बिरादरी पर जोर काफी है. उन्हें उत्तराखंड में पार्टी की तरफ से संगठन का काम देखने का अनुभव है और पार्टी की पूर्व सांसद के साथ-साथ युवा चेहरा है.

स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी बने राष्ट्रीय महामंत्री

नई टीम में उत्तर प्रदेश से दो नाम राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर सामने आए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद रहीं स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. इसके साथ ही हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रह चुके हैं. उनके पास इससे पहले कई प्रदेश में प्रभारी के तौर पर काम करने का अनुभव है. राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पदों में शामिल होते हैं. ऐसे में यूपी से दो नेताओं को इस जिम्मेदारी में शामिल किया जाना खास महत्व रखता है. खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का संगठनात्मक महत्व देखते हुए इन नियुक्तियों पर नजर रहेगी.

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बीजेपी ने सचिव पद पर भी यूपी को दी जगह

राष्ट्रीय सचिवों की सूची में भी उत्तर प्रदेश की मौजूदगी है. डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है.संगीता यादव आजमगढ़ से आती हैं और राज्यसभा सदस्य हैं. वह योगी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं. पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी ने महिला यादव चेहरे पर दाव लगाया है.भोला सिंह बुलंदशहर से सांसद हैं तीन बार के सांसद और दलित बिरादरी से आते हैं. पश्चिम में मजबूत पकड़ रखते हैं. ऐसे में इनका टीम में आना एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दलितों में संदेश देने के लिए है.इस तरह राष्ट्रीय टीम के अलग-अलग स्तरों पर यूपी के नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं. उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव तीनों स्तरों पर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी नजर आती है. यानी नई टीम में यूपी की मौजूदगी केवल एक-दो बड़े पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के कई महत्वपूर्ण स्तरों तक फैली हुई है.

मोर्चों में भी यूपी का प्रतिनिधित्व

बीजेपी की नई टीम में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मोर्चों तक भी पहुंचा है. ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी अमरपाल मौर्य को दी गई है.अमरपाल मौर्य कुशवाहा बिरादरी से आते हैं राज्यसभा सदस्य हैं और मौर्य वोटो में अच्छी पकड़ है. वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर कुंवर बासित अली को जिम्मेदारी मिली है. दोनों उत्तर प्रदेश से हैं. इस तरह राष्ट्रीय संगठन के साथ-साथ पार्टी के महत्वपूर्ण मोर्चों में भी उत्तर प्रदेश के नेताओं को जगह मिली है. ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा दोनों की अपनी अलग संगठनात्मक भूमिका है. नई टीम में इन दोनों मोर्चों की कमान यूपी से जुड़े नेताओं को मिलना प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

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मीडिया और सोशल मीडिया में भी यूपी कनेक्शन

नई टीम में मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े जिम्मेदारी वाले हिस्से में भी यूपी से जुड़ा नाम सामने आता है. शिवानंद द्विवेदी को मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है. सूची में उनका स्थान दिल्ली बताया गया है, लेकिन वह रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं. इस तरह संगठन के राजनीतिक पदों के साथ-साथ मीडिया और सोशल मीडिया के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा कनेक्शन दिखाई देता है. आज के दौर में चुनावी राजनीति में संगठन के साथ डिजिटल और सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो चुकी है. ऐसे में इस जिम्मेदारी में यूपी से जुड़े व्यक्ति की मौजूदगी को भी 2027 के चुनाव के संदर्भ में देखा जा सकता है.

एक नजर में यूपी के कौन-कौन से नाम

रेखा वर्मा : राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

प्रो. तारिक मंसूर: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

स्मृति ईरानी : राष्ट्रीय महामंत्री

हरीश द्विवेदी : राष्ट्रीय महामंत्री

डॉ. भोला सिंह: राष्ट्रीय सचिव

संगीता यादव :राष्ट्रीय सचिव

अमरपाल मौर्य :ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष

कुंवर बासित अली :अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष



नई टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. बीजेपी में राम माधव की भी वापसी हुई है और उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है. हालांकि, नई टीम की सबसे खास बात उत्तर प्रदेश को संगठन में मिली हिस्सेदारी है. 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी से कई नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है.

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